Ion Țiriac, indignat cu privire la cei ce au distrus cariera Simonei Halep: „Ar trebui să ceară 100 de milioane prejudiciu, nu 10!”

, însă procesele împotriva producătorului canadian continuă. Ea a solicitat un prejudiciu de 10 milioane de euro companiei care a fabricat suplimentul vinovat pentru scandalul de dopaj. Ion Țiriac este de părere că „Simo” ar trebui să meargă și mai departe și să ceară dreptate de la toți cei care au fost implicați în acest incident.

Ion Țiriac, vehement la adresa WADA: „Să-i dea în judecată, împreună cu turneele și tot ce există”

Fostul număr unu mondial a dat în judecată compania Quantum Nutrition, care operează sub numele de Schinoussa Superfoods, pentru suplimentul nutritiv care a produs tot scandalul.

Românca a solicitat daune în valoare de 10 milioane de euro pentru prejudiciul adus, însă Ion Țiriac este de părere că Halep ar trebui să ceară mai mult și să dea în judecată toate entitățile implicate în acest scandal, fiind convins că există mai mulți vinovați pentru tot ce i s-a întâmplat sportivei în ultimii ani:

„Nu știu dacă are un proces cu producătorul! Eu credeam că are un proces cu cei care au suspendat-o! E bine că-l are și pe acesta, mă bucur, iar în SUA și Canada legea e mai aspră și ar trebui să câștige. Producătorul o să înceapă și el că e vina transportatorului, e vina vremii, e vina cuiva, e vina altuia…

Simona Halep, după părerea mea, trebuia să dea în judecată WADA, turneele, tot ce există și așa mai departe în lumea asta. Nu pentru 10.000.000, pentru 100.000.000, acum are o altă viață în care trebuie să-și găsească drumul”, a declarat Ion Țiriac pentru

Simona Halep s-a retras din tenis în urma unui turneu din România

După eliminarea de la Transylvania Open 2025, Simona Halep a făcut anunțul iminent. După perioada de absență în urma nedreptății suferite, Simona a fost ținta accidentărilor și a ales să-și agațe racheta în cui:

„Sunt o persoană împlinită. Nici nu visam să obțin asta. Familia mea a fost din prima clipă aproape de mine. Fără ei n-aș fi putut să fiu ce sunt astăzi. Îi iubesc și le mulțumesc că mă susțin în orice decizie aș lua. Iau decizia cu sufletul împăcat. Corpul meu nu mai duce așa mult pentru a ajunge acolo unde am mai fost. Știu ce înseamnă”, a spus Simona Halep.