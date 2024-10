Ion Țiriac, internat într-un spital din Viena?! Care ar fi starea de sănătate a celui mai bogat român

Ion Țiriac (85 de ani) ar avea probleme de sănătate și ar fi fost internat într-un spital din Viena. Operațiunea a avut loc în seara zilei de miercuri, 9 octombrie.

Conform , Ion Țiriac trebuia să fie prezent la un eveniment, miercuri, 9 octombrie, dar nu a onorat invitația tocmai din cauza problemelor de sănătate.

Din fericire, problemele cu care se confruntă n-ar fi unele grave. , dar omul de afaceri a vrut să elimine orice risc, după cum anunță sursa menționată anterior.

Nu ar fi pentru prima dată când Țiriac ajunge pe patul de spital. În urmă cu patru ani, fostul mare jucător de tenis a fost internat în urma infecției cu COVID-19. Atunci, Țiriac a stat opt zile într-un spital din Germania, după ce ar fi luat virusul din SUA.

Ion Țiriac a dezvăluit abia în anul 2021 că a fost infectat cu virusul Sars-CoV-2. Miliardarul nu s-a confruntat cu probleme grave de sănătate din cauza coronavirsului și a dezvăluit că s-a vaccinat cu serul Pfizer/BioNTech.

„Am avut norocul norocului, am trecut prin ea fără să simt, aproape nu știam că o am la vârsta asta tânără la care sunt, n-am avut absolut niciun simptom. Se întâmplă, mai bine așa decât altfel.

Am fost la un test de rutină, am fost în Statele Unite, de-acolo am luat-o, de la fiică-mea, care a luat-o de la Universitate. Am trecut toți peste cu bine, mulțumesc lui Dumnezeu.

Având în vedere că mi-a venit rândul la vaccin, le-am făcut pe amândouă (n.r. dozele). L-am făcut pe cel pe care mi l-a dat, mi se pare că Pfizer. Este un vaccin ca toate vaccinurile. N-ai cum să nu-l faci, dacă ai puțină minte în cap”, a dezvăluit Ion Țiriac, într-un interviu pentru ObservatorNews.

„Nu mănânc între patru și șase ore în fiecare zi. Așa mă mențin”

Ajuns la 85 de ani, este cea care îl ajută să se mențină în formă. „Nu mănânc între patru și șase ore în fiecare zi. Așa mă mențin. În rest, nu fac nimic, din păcate.

Eu la 43 de ani, când am spus că am terminat, am zis că nu mai pun mâna pe nicio rachetă de tenis, că nu mai alerg deloc. Mi-a ajuns, eu am alergat de 3 ori mai mult ca Năstase, de 7 ori mai mult ca altul”, a explicat Țiriac, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de la gsp.ro, conform