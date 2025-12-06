Ion Țiriac, invitat special la Washington! De ce a fost chemat miliardarul român în SUA

ADVERTISEMENT

Meritele lui Ion Țiriac sunt apreciate chiar și peste hotare. Iar cea mai clară dovadă o reprezintă invitația pe care miliardarul a primit-o. Despre ce este vorba și cine mai este pe listă?

Ion Țiriac, premiat de Alianța Americano-Română

Alianța Americano-Română îl va premia pe Ion Țiriac pentru întreaga carieră la Gala sa anuală din Washington D.C. Mai multe personalități cunoscute vor participa la eveniment, iar miliardarul a primit și el o invitație.

Menționăm faptul că în trecut, organizația a premiat și alte nume cunoscute. Printre acestea se numără inclusiv fostul președinte al Americii, George W. Bush, dar și antreprenoarea română Anastasia Soare.

Practic în cadrul evenimentului unde Ion Țiriac a fost invitat se dorește evidențierea contribuțiilor esențiale la parteneriatul strategic dintre cele două țări. Ce premiu urmează însă să primească miliardarul?

Când are loc evenimentul

Fostul mare jucător de tenis a fost invitat să primească „Premiul pentru Întreaga Carieră (Outstanding Lifetime Achievement Award) 2025” în cadrul Galei Anuale. Evenimentul va avea loc joi, 11 decembrie, la Hotelul Willard din Washington D.C.

Iar printre altele, la gală sunt așteptate și alte personalități importante. Este vorba despre lideri guvernamentali, oameni de afaceri cu vizibilitate, dar și alte personalități culturale.

Menționăm faptul că Organizația „Alianța” (Alianța Americano-Română), este o entitate non-partizană și non-profit dedicată consolidării

Iar după gală, pe 12 decembrie, va avea loc un alt eveniment important și anume Summitul Alianța. În cadrul acestuia vor fi dezbătute teme esențiale, inclusiv securitate, cultură, dar și afaceri.

Din ce a făcut Ion Țiriac primii săi bani

Deși acum Ion Țiriac este unul dintre cei mai bogați români, iar performanțele sale sportive și de antreprenoriat sunt apreciate și în străinătate, iată că începutul nu a fost unul ușor.

Miliardarul provine dintr-o familie modestă și a avut o copilărie dificilă.

Într-adevăr, premiile din tenis au contribuit masiv la averea pe care o are acum. Pe de altă parte, anterior, sportivul se ocupa și cu vânzarea de diferite produse pentru a mai scoate câțiva bani.

„M-a ajutat foamea. E greu să vă spun eu, pentru că e greu să vă identificaţi cu anii ’50, cum făceai să obţii un colac sau o bucată de pâine. Trebuia să inventezi tot felul de lucruri.

Primele comerţuri pe care le-am făcut era să iei de la Moscova două ceasuri Pobeda și să le vinzi în ţară cu 2 lei, iar cu 2 lei să cumperi 4 sticle de coniac și să le vinzi la Moscova cu 6 lei şi aşa mai departe”, a povestit acesta.