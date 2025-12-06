Sport

Ion Țiriac, invitat special la Washington! De ce a fost chemat miliardarul român în SUA

Ion Țiriac a primit o invitație specială la Washington. Faimosul om de afaceri va participa la un eveniment extrem de important care va avea loc în Statele Unite.
Valentina Vladoi
06.12.2025 | 13:46
Ion Tiriac invitat special la Washington De ce a fost chemat miliardarul roman in SUA
ULTIMA ORĂ
Ion Țiriac, premiat de Alianța Americano-Română. Sursă foto: Facebook
ADVERTISEMENT

Meritele lui Ion Țiriac sunt apreciate chiar și peste hotare. Iar cea mai clară dovadă o reprezintă invitația pe care miliardarul a primit-o. Despre ce este vorba și cine mai este pe listă?

Ion Țiriac, premiat de Alianța Americano-Română

Alianța Americano-Română îl va premia pe Ion Țiriac pentru întreaga carieră la Gala sa anuală din Washington D.C. Mai multe personalități cunoscute vor participa la eveniment, iar miliardarul a primit și el o invitație.

ADVERTISEMENT

Menționăm faptul că în trecut, organizația a premiat și alte nume cunoscute. Printre acestea se numără inclusiv fostul președinte al Americii, George W. Bush, dar și antreprenoarea română Anastasia Soare.

Practic în cadrul evenimentului unde Ion Țiriac a fost invitat se dorește evidențierea contribuțiilor esențiale la parteneriatul strategic dintre cele două țări. Ce premiu urmează însă să primească miliardarul?

ADVERTISEMENT
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare...
Digi24.ro
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn

Când are loc evenimentul

Fostul mare jucător de tenis a fost invitat să primească „Premiul pentru Întreaga Carieră (Outstanding Lifetime Achievement Award) 2025” în cadrul Galei Anuale. Evenimentul va avea loc joi, 11 decembrie, la Hotelul Willard din Washington D.C.

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Shakira pe Gerard Pique, după marea împăcare
Digisport.ro
Cum l-a numit Shakira pe Gerard Pique, după marea împăcare

Iar printre altele, la gală sunt așteptate și alte personalități importante. Este vorba despre lideri guvernamentali, oameni de afaceri cu vizibilitate, dar și alte personalități culturale.

Menționăm faptul că Organizația „Alianța” (Alianța Americano-Română), este o entitate non-partizană și non-profit dedicată consolidării parteneriatului dintre Statele Unite ale Americii și România.

ADVERTISEMENT

Iar după gală, pe 12 decembrie, va avea loc un alt eveniment important și anume Summitul Alianța. În cadrul acestuia vor fi dezbătute teme esențiale, inclusiv securitate, cultură, dar și afaceri.

Din ce a făcut Ion Țiriac primii săi bani

Deși acum Ion Țiriac este unul dintre cei mai bogați români, iar performanțele sale sportive și de antreprenoriat sunt apreciate și în străinătate, iată că începutul nu a fost unul ușor.

Miliardarul provine dintr-o familie modestă și a avut o copilărie dificilă. Chiar el a recunoscut la un moment dat cum a ajuns să facă primii săi bani, dar și cât de inventiv a trebuit să fie.

Într-adevăr, premiile din tenis au contribuit masiv la averea pe care o are acum. Pe de altă parte, anterior, sportivul se ocupa și cu vânzarea de diferite produse pentru a mai scoate câțiva bani.

„M-a ajutat foamea. E greu să vă spun eu, pentru că e greu să vă identificaţi cu anii ’50, cum făceai să obţii un colac sau o bucată de pâine. Trebuia să inventezi tot felul de lucruri.

Primele comerţuri pe care le-am făcut era să iei de la Moscova două ceasuri Pobeda și să le vinzi în ţară cu 2 lei, iar cu 2 lei să cumperi 4 sticle de coniac și să le vinzi la Moscova cu 6 lei şi aşa mai departe”, a povestit acesta.

FRF a desemnat Tricolorul Anului 2025!
Fanatik
FRF a desemnat Tricolorul Anului 2025!
Liga 2, live video etapa 16. Programul complet și televizările. Rezultatele meciurilor de...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 16. Programul complet și televizările. Rezultatele meciurilor de la ora 11:00. Steaua, înfrângere în deplasare la FC Bacău. Cum arată clasamentul
Andrei Nicolescu, mesaj ferm înainte de FCSB – Dinamo: „Visez la asta”
Fanatik
Andrei Nicolescu, mesaj ferm înainte de FCSB – Dinamo: „Visez la asta”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Grav bolnav, Valeriu Argăseală a apărut în public și este foarte schimbat |...
iamsport.ro
Grav bolnav, Valeriu Argăseală a apărut în public și este foarte schimbat | GALERIE FOTO
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în...
viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Șefa departamentului Transporturi din Primăria Capitalei: „Și eu m-am dat jos ori cu...
Jurnalul.ro
Șefa departamentului Transporturi din Primăria Capitalei: „Și eu m-am dat jos ori cu bâta, ori cu pistolul, la șoferul de taxi”
Cum se explică incidentele în care Marina SUA a pierdut trei avioane de...
adevarul.ro
Cum se explică incidentele în care Marina SUA a pierdut trei avioane de luptă în confruntările cu rebelii houthi. Marinarii, la secunde distanță de un dezastru
O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează:...
unica.ro
O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: „Mergeți la spital sau consultați un medic dacă ați mâncat!” E vorba despre un aliment pe care foarte mulți români îl cumpără
A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia...
Observatornews.ro
A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia ucisă, între fiarele maşinii, în Spania
Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a...
as.ro
Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii
REPORTAJ Starea de spirit la coadă la apă în Breaza și Băicoi, Prahova:...
Libertatea.ro
REPORTAJ Starea de spirit la coadă la apă în Breaza și Băicoi, Prahova: „Am ajuns să stăm cu mâna-ntinsă pentru greșelile unor incompetenți!”
Informat.ro vă pune la dispoziție, duminică, prezența la vot, în timp real, la...
informat.ro
Informat.ro vă pune la dispoziție, duminică, prezența la vot, în timp real, la alegerile pentru P...
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată...
RTV.NET
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată pentru România
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!