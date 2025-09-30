Ion Țiriac își extinde imperiul în Africa! Miliardarul român a anunțat o nouă lovitură: „Mai cumpăr o proprietate săptămâna viitoare”

Fostul tenismen, în prezent în vârstă de 86 de ani, deține deja de ceva timp un astfel de domeniu pe „continentul negru”, mai exact în Namibia. Iar acum a explicat că prin prisma pasiunii sale pentru vânătoare. În plus, a dezvăluit că vrea să se extindă și într-o altă țară africană, Botswana.

Ion Țiriac deține deja o proprietate în Namibia și se extinde și în Botswana

De asemenea, omul de afaceri a mai punctat și că este fascinat de anumite constructe sociale existente în continuare în Africa, chiar dacă este foarte clar, și chiar și el a evidențiat această chestiune, că este vorba despre o formă de organizare încremenită în timp în comparație cu ceea ce se întâmplă în alte părți ale lumii din punctul acesta de vedere al funcționării așezărilor omenești.

Pe de altă parte însă, cu aceeași ocazie, Țiriac a făcut și o previziune sumbră vizavi de ceea ce înseamnă biodiversitatea care a făcut Africa celebră pe întregul Glob. El crede că în destul de scurt timp raportat la scara istoriei pe acest continent pur și simplu nu vor mai exista animale care să fie vânate, tocmai din cauza ritmului extrem de alert în care acest fenomen se desfășoară acolo de foarte mult timp, inclusiv în prezent bineînțeles.

„În Africa merg des pentru că am fost vânător de la vârsta de 17 ani. Înainte să cumpăr proprietatea din Namibia. Și mai cumpăr încă una, se pare, săptămâna viitoare.

Și mai cumpăr încă una probabil în Botswana. Pe mine Africa m-a fascinat dintotdeauna din toate punctele de vedere. Te duci în Platoul Masai în Tanzania și vezi acolo oamenii trăind în urmă cu o sută de ani. Șeful tribului are dreptul la viață și la moarte. Toți sunt acolo.

Sunt lucruri care vor dispărea în următorii 50-70 de ani. Din păcate, în următorii 50-70 de ani eu nu mai văd un animal în Africa. La cum merge viața…”, a spus Ion Țiriac, potrivit

Ce avere avea Ion Țiriac și ce a făcut cu ea

În urmă cu ceva timp, miliardarul român, care însă , a explicat că și-ar dori să se mute definitiv în Africa, doar că acest lucru este foarte dificil de realizat din cauza ritmului de viață avut până în acel moment al existenței sale.

„Aș vrea să fug de tot: și de fundație, și de construcții, și de absolut tot. Dar este foarte greu dacă te-ai obișnuit în ritmul ăsta”, a spus atunci Ion Țiriac pentru