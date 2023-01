Ion Țiriac jr și Sorana Cîrstea s-au despărțit după vacanță? Anunț surpriză: “Am cucerit, am leșinat și am fost evacuat!”

Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea au fost foarte discreți în relația pe care au început-o în 2020, însă ultimele detalii scot la iveală că drumurile celor doi s-ar fi separat. , pe rețelele de socializare, alimentează zvonurile care indică „ruptura” dintre cei doi.

Reacția lui Ion Țiriac Jr. provoacă noi semne de întrebare în ceea ce privește relația cu Sorana Cîrstea: „Am leșinat și am fost evacuat”

în munții Himalaya la sfârșitul lunii octombrie. după vacanța din Asia, iar reacția fiului miliardarului Ion Țiriac este elocventă.

În vârstă de 46 de ani, Ion Țiriac Jr. a fost întrebat de urmăritorii de pe Instagram, în secțiunea de comentarii a unei fotografii alături de cei doi băieți pe care îi are cu Ileana Lazariuc, despre escapada din munții Himalaya.

Replica lui Ion Țiriac Jr. le-a dat de înțeles urmăritorilor că povestea de dragoste dintre el și Sorana Cîrstea a luat sfârșit. „Cu Everest cum a rămas?”, a fost întrebarea unui urmăritor. „Am mers, am urcat, am cucerit, am leșinat și am fost evacuat”, a fost răspunsul misterios al lui Ion Țiriac Jr.

Ion Țiriac Jr., o altă reacție misterioasă care alimentează zvonurile despărțirii de Sorana Cîrstea

Totodată, fiul miliardarului Ion Țiriac, a postat la începutul lunii decembrie un nou mesaj controversat care ridică semne de întrebare în privința relației cu Sorana Cîrstea.

„Când vine vorba de orice fel de relație (de afaceri, de prietenie sau iubire), mereu vei găsi claritate în acțiunile lor, nu în cuvintele lor”, era mesajul lui Ion Țiriac Jr.

Mai mult decât atât, după escapada din munții Himalaya, fiul fostului tenismen și Sorana Cîrstea nu s-au mai urmărit, o perioadă, pe rețelele de socializare. Sportiva din România nu vorbește public despre relația cu Ion Țiriac Jr. și nici nu postează pe social media fotografii alături de fiul miliardarului Ion Țiriac.

Sorana Cîrstea, victorie în primul meci din 2023

Sorana Cîrstea se află în această săptămână în Australia, unde a luat startul competiției WTA de la Adelaide. Sportiva din România, clasată pe locul 45 WTA, a început cu dreptul sezonul din 2023.

În vârstă de 32 de ani, Sorana Cîrstea a trecut în două seturi, scor 6-0, 7-6(1), de Viktorija Golubic din Elveția, locul 76 WTA.

În optimile de finală, sportiva din România o va înfrunta pe favorita numărul 1, Ons Jabeur, locul 2 WTA. Este a patra întâlnire directă între cele două jucătoare. Cîrstea s-a impus în 2013, la Doha și în 2014, la Baku, în timp ce Ons Jabeur a câștigat cea mai recentă întâlnire, la Roma, anul trecut.