Ion Țiriac l-ar susține pe Horia Tecău la șefia FR de Tenis: „Să vină la birou la 8 dimineaţa până la 10 seara!”

şi-a anunţat retragerea din circuitul profesionist, însă participă alături de echipa României în barajul pentru calificarea la turneul final al Cupei Davis.

Ion Țiriac l-ar susține pe Horia Tecău la șefia FR de Tenis

că Horia Tecău ar putea fi un bun președinte al FRT, dacă este dispus să se dedice în totalitate tenisului.

„(n.r. dacă poate Horia să devină preşedintele FR de Tenis) Cu plăcere. Oricine care poate să facă ceva.

Dacă domnul Tecău doreşte să vină la birou la opt dimineaţa să stea până la zece seara şi să nu facă nimic, decât tenis, atunci are toate atuurile în mâna dumnealui”, a declarat Ion Țiriac, pentru .

Ion Țiriac, revoltat de bugetul FR de Tenis

Totodată, Ion Țiriac s-a arătat revoltat de bugetul Federaţiei Române de Tenis pentru anul 2022, care a scăzut la aproximativ 1,5 milioane de euro.

„România a participat la Cupa Davis începând din 1929 când a fost una dintre cele opt federaţii care a format federaţia internaţională până în ziua de astăzi.

Eu, dacă eram încă la federaţia de tenis, anul ăsta nu participam la nimic pentru că trebuia să-mi refac ideile, să văd dacă sunt o federaţie română sau o federaţie românească sau sunt o federaţie naţională şi cine este responsabil la sportul ăsta, nu ministrul sportului, ci cei care fac legile deasupra lui.

Ministrul Sportului este unul care execută nişte legi la buget de zero virgulă zero. Şi atunci când ai spus zero virgulă zero ai terminat cu toată discuţia aceasta.

Oamenii ăştia care au plecat nu ştiau dacă au bilete de avion, puteau să meargă cu bicicleta. Doi ani am ajutat cu tot ce s-a putut. Din cauza unor netrebnici să ajungă federaţia în situaţia în care a ajuns în ziua de astăzi.

Ministerul Sportului nu-şi dă seama că anteriorii au fost cei de vină, dar ei trebuie să plătească şi, din păcate, numai din lege şi fără tocmeală, trebuie să plătească ce au făcut în ăştia patru ani în care trei generaţii, nouă, ne-au dispărut”, a mai spus Ion Țiriac.