Ion Țiriac, lăudat de britanici pentru deciziile luate în carieră. Cum a reușit să adune o avere impresionantă

Are o avere impresionantă, care se ridică la 2,1 miliarde de dolari. Acesta este unul dintre motivele pentru care Ion Țiriac este lăudat de britanici. Ce spun, de fapt, gazetarii despre deciziile luate în cariera sportivă.

De ce Ion Țiriac e lăudat de către britanici

Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român, conform ultimului clasament realizat de revista Forbes. Celebrul om de afaceri a căzut pe locul doi, însă continuă să primească aprecieri din partea gazetarilor și nu numai.

Recent, a fost pentru donațiile pe care le-a făcut de-a lungul timpului.

În urmă cu puțin timp britanicii au analizat deciziile luate de tenismen. Au ajuns la concluzia că fostul jucător a reușit să adune o avere colosală datorită hotărârilor pe care le-a luat după ce s-a retras din activitatea sportivă.

De-a lungul timpului nu a fost considerat un superstar pe teren, însă Ion Țiriac a strălucit la alt capitol. Așa se face că în prezent este considerat a fi cel mai bogat jucător de tenis care a practicat vreodată acest sport.

Pasul care i-a schimbat traiectoria lui Ion Țiriac

„Ion Țiriac nu a trecut niciodată de faza sferturilor de finală la un turneu de Grand Slam, românul este în continuare cel mai bogat jucător de tenis din istoria acestui sport.

Singurul său titlu major obținut pe teren a venit în 1970, când a câștigat proba de dublu la Roland Garros. În 1979 s-a retras definitiv din tenis. Decizia care i-a schimbat viața a venit în 1990, când și-a deschis propria bancă în România.

Banca Țiriac a fost prima instituție bancară privată din România post-comunistă și i-a oferit o bază solidă pentru a construi un adevărat imperiu de afaceri”, au notat jurnaliștii britanici de la .

Mai mult, gazetarii au mai subliniat faptul că Ion Țiriac a obținut câștiguri foarte mari de pe urma afacerilor sale. Acestea sunt orientate către rețele de vânzări auto și o cunoscută companie aeriană. Țiriac Air este o firmă înființată în 1997.

De asemenea, miliardarul are o companie de asigurări și un portofoliu impresionant de proprietăți imobiliare. Deține atât clădiri rezidențiale, cât și comerciale. Are o fundație care îi poartă numele și prin intermediul căreia face numeroase acte caritabile.