Ion Ţiriac, mesaj pentru Gigi Becali, după ce FCSB a câştigat titlul: „Omul ăsta le ştie pe toate!”

FCSB a câştigat pentru a doua oară la rând SuperLiga României. , având 9 puncte avans cu două etape înainte de finalul campionatului, în care mai au de jucat cu Universitatea Craiova şi CFR Cluj.

Ion Ţiriac, mesaj pentru Gigi Becali, după ce FCSB a câştigat titlul: „Le ştie pe toate!”

Ion Ţiriac l-a lăudat pe în ultimii ani, spunând, mai în glumă, mai în serios, că patronul roş-albaştrilor le ştie pe toate:

”Eu îl cunosc puțin pe domnul Becali. Omul ăsta a făcut, totuși, ceva. De atâția ani, atâtea campionate. A avut perioadă de 7 ani în care nu câștigat. Are un merit omul ăsta. Poate știe și fotbal. Le știe pe toate”, a spus Ţiriac în cadrul unui eveniment la Galeria de Automobile Țiriac Collection.

Ce spune de meciul de tenis dintre Papa Leon şi Ilie Năstase: „Nu ştiu dacă poate să-i ierte toate păcatele pe care le-a făcut într-o viaţă”

Ţiriac a vorbit şi despre iniţiativa lui Ilie Năstase de a juca un meci de tenis cu noul Papă, Leon al XIV-lea, un împătimit al sportului „alb”. În stilu-i caracteristic, omul de afaceri a declarat:

„În orice caz, nu știu dacă Papa chiar poate să-i ierte toate păcatele pe care ăsta le-a făcut într-o viață. Un singur lucru e sigur, cred că Papa ar lua imediat această ocazie, pentru încă e tânăr și vrea să rămână în funcția asta foarte mult timp„, a spus Ţiriac.

Papa Leon al XIV-lea a declarat că tenisul este pasiunea sa, spunând că a avut puţin timp liber să joace după ce a plecat din Peru. Totuşi, la Vatican există teren de tenis şi Suveranul Pontif a spus că îl va folosi:

„Mă consider un jucător destul de amator de tenis. De când am părăsit Peru, am avut puține ocazii să mă antrenez, așa că abia aștept să revin pe teren. Nu că această slujbă mi-ar fi lăsat prea mult timp liber pentru asta până acum”, a spus Papa Leon al XIV-lea.