Ion Țiriac, noi detalii despre proiectul grandios de la Otopeni: „Prea frumos să fie adevărat”

Ion Țiriac a promis că va investi sume uriașe pentru a-i reda sportului românesc imaginea glorioasă de altădată și se ține de cuvânt. Patinoarul este doar începutul unui complex în toată regula care va lua ființă recent.

„Lângă patinoarul care este deja, trebuie să vedem o piscină olimpică, e deja aprobată. Va fi doar pentru tineret. E un proiect mult prea frumos”, a dezvăluit omul de afaceri, dând, totodată, asigurări că inițiativele sale nu au ca scop obținerea vreunui profit. Cu o estimată la peste două miliarde de euro, conform publicațiilor de specialitate, acesta s-a implicat activ de-a lungul anilor în dezvoltarea infrastructurii din țara noastră.

După înființarea, în 2012, a și oferă acces gratuit elevilor din 18 unități de învățământ, la finalul lui 2016 a fost inaugurat un patinoar la cele mai înalte standarde europene. Urmează sala ultramodernă de gimnastică, bazinul, academia de tenis și mini-stadionul.

Ion Țiriac construiește la Otopeni un complex sportiv nemaivăzut în România

„Este acest proiect enorm de la Otopeni, poate prea frumos ca să fie adevărat. Lângă patinoarul care deja e, trebuie să vedem piscină olimpică, care e deja aprobată. Va fi doar pentru tineret!

Trebuie să facem Academia Țiriac-Năstase, pentru că dispare și tenisul complet, cum a dispărut și gimnastica. Puneți în ghilimele ce spun, asta se va întâmpla! Va fi făcută și sala Nadiei, o sală adevărată de gimnastică, după care trebuie făcut un stadion.

E un proiect mult prea frumos. Se pare că, vorbind cu ministrul Dezvoltării, pleacă urechea la treaba asta. Fundația a dat deja 50 de milioane de euro. E ceva pentru caritate, nu face nimeni bani din treaba asta”, a declarat Ion Țiriac pentru .

„Eu am știut doar să fac banii, nu să-i număr ca Hagi Tudose”

La cei 82 de ani ai săi, fostul mare jucător de tenis deține o mulțime de afaceri în domeniile auto, imobiliar, sportiv, energetic și se află la loc de cinste în topul celor mai bogați români. Secretul? L-a dezvăluit chiar el, într-un interviu acordat recent.

„Nu știu cum am făcut primul milion. Habar n-am. Eu am știut doar să fac banii, nu să-i număr ca Hagi Tudose. Am avut talent, dar am muncit mai mult decât Năstase sau decât alții, pentru că n-aveam talentul lor.

Această muncă s-a răsfrânt și asupra celorlalte activități pe care le-am avut. Eu am fost bogat prima dată când am intrat în cârciumă și nu m-am uitat la preț. Un jucător de tenis la Wimbledon dacă pierde primul tur ia 50.000 de sterline. Salariul a trei secretare la Londra și a patru la București pe trei, patru ani!

M-a ajutat foamea. E greu să vă spun eu, pentru că e greu să vă identificați cu anii ’50, cum făceai să obţii un colac sau o bucată de pâine. Trebuia să inventezi tot felul de lucruri.

Primele comerţuri pe care le-am făcut era să iei de la Moscova două ceasuri Pobeda și să le vinzi în ţară cu 2 lei, iar cu 2 lei să cumperi 4 sticle de coniac și să le vinzi la Moscova cu 6 lei şi aşa mai departe”, spunea Ion Țiriac.