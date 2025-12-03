Sport

Ion Țiriac nu a fost prezent la înmormântarea prietenului său, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Cum arată coroana de flori depusă de miliardarul român. Foto

Ion Țiriac nu a putut fi prezent la înmormântarea unuia dintre cei mai buni prieteni ai săi. Motivul pentru care l-a trimis pe marele Ilie Năstase în locul său și ce coroană de flori a depus.
FANATIK
03.12.2025 | 12:51
Ion Tiriac nu a fost prezent la inmormantarea prietenului sau dar la trimis pe Ilie Nastase Cum arata coroana de flori depusa de miliardarul roman Foto
ULTIMA ORĂ
Ion Țiriac nu a putut fi prezent fizic la înmormântarea bunului său prieten, însă l-a trimis în locul său pe Ilie Năstase. Foto: hepta.ro.
ADVERTISEMENT

Ilie Năstase a dezvăluit că Ion Țiriac nu poate ajunge la înmormântarea lui Nicola Pietrangeli, de la Roma, însă a transmis că a discutat cu acesta și că a fost rugat să-i țină locul.

Ilie Năstase, prezent la înmormântarea lui Pietrangeli. De ce a absentat Ion Țiriac

Omul de afaceri a trimis totuși o coroană de flori la înmormântare, chiar dacă nu a putut participa. Năstase spune că Pietrangeli a fost un om care i-a ajutat pe el și pe Ion Țiriac când erau tineri sportivi.

ADVERTISEMENT

„Sunt la Milano, am fost la Consulatul de la Milano. Plec de aici la Roma, la înmormântarea lui Nicola Pietrangeli. Domnul Țiriac nu poate veni, dar m-a trimis pe mine. La începutul carierei, Nicola Pietrangeli a fost primul tenismen pe care l-am întâlnit, ca și jucător mai important. Cred că era în 1966, la Roma. Aveam 20 de ani.

Ne-a ajutat foarte mult și pe mine și pe Ion Țiriac. Tatăl lui era reprezentantul firmei Lacoste. Noi nu prea aveam echipament și ne-a oferit echipament. Țin minte că acela a fost primul meu echipament. Eram prieteni foarte buni. Vine și prințul Albert de Monaco la Roma, la înmormântare”, a spus Ilie Năstase, citat de Prosport.

ADVERTISEMENT
Istoria lungă a Rusiei în încălcarea acordurilor internaționale: de la tratatul Kuciuk-Kainargi la...
Digi24.ro
Istoria lungă a Rusiei în încălcarea acordurilor internaționale: de la tratatul Kuciuk-Kainargi la invazia Georgiei
Țiriac înmormântare
Țiriac a trimis o coroană de flori la înmormânetarea lui Pietrangeli

Cine este Nicola Pietrangeli, bun prieten cu Ion Țiriac

Nicola Pietrangeli a fost una dintre cele mai mari legende ale tenisului italian şi nu întâmplător este privit ca un simbol al sportului alb din peninsulă. Născut în 1933 la Tunis, din tată italian şi mamă rusă, Pietrangeli a devenit primul italian care a câştigat un turneu de Mare Şlem. În 1959 şi 1960, el a obţinut titlul la simplu la Roland Garros, performanţe care l-au consacrat imediat printre marii sportivi ai epocii.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
Digisport.ro
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său

Pe lângă succesele sale de la Grand Slam, Pietrangeli s‑a remarcat şi ca un excelent jucător de zgură, cu performanţe consistente în competiţii internaţionale şi pe arena Davis Cup, unde a devenit “cel mai titrat” italian din toate timpurile. După retragerea din activitatea competițională, a rămas o prezență marcantă în lumea tenisului, iar curtea de la Foro Italico care îi poartă numele, Stadio Pietrangeli, este o dovadă a impactului său durabil asupra tenisului italian.

Ce ghinion! Sezon terminat pentru fostul internațional român care a ajuns pe lista...
Fanatik
Ce ghinion! Sezon terminat pentru fostul internațional român care a ajuns pe lista Barcelonei
Ar fi surpriza deceniului! Valeriu Iftime anunță prime speciale, dacă FC Botoșani ia...
Fanatik
Ar fi surpriza deceniului! Valeriu Iftime anunță prime speciale, dacă FC Botoșani ia titlul
Spiridon Mutu, cel mai mare critic al lui Adi Mutu! Tatăl „Briliantului” a...
Fanatik
Spiridon Mutu, cel mai mare critic al lui Adi Mutu! Tatăl „Briliantului” a primit interzis la meciurile fiului său: „Am avut obiceiul ăsta prost”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Acuzații grave la adresa lui Lucescu! Ar fi refuzat să cheme la națională...
iamsport.ro
Acuzații grave la adresa lui Lucescu! Ar fi refuzat să cheme la națională jucătorii unei echipe din România: 'Nu îi halea!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!