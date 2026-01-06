Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român! Cei doi antreprenori care l-au surclasat pe miliardar. Ce avere au

ADVERTISEMENT

A fost actualizat topul celor mai bogați oameni de afaceri din România, iar Ion Țiriac nu se mai află pe primul loc. Anul 2026 a adus schimbări importante, după cum arată cei de la Forbes.

Cei doi antreprenori români care sunt mai bogați decât Ion Țiriac

Ion Țiriac avea în 2025 o avere estimată la nu mai puțin de 2,1 miliarde de dolari. Iată însă că la începutul acestui an, averea sa a crescut la 2,3 miliarde de dolari. Iar noile cifre îl clasează pe miliardar pe locul 3 în topul celor mai bogați români.

ADVERTISEMENT

Cine ocupă însă primul și cel de-al doilea loc? Este vorba despre Matei Zaharia, în vârstă de 42 de ani și Ion Stoica, în vârstă de 62 de ani. Ei sunt cofondatorii Databricks, iar averile lor au tot crescut.

Dacă în 2025, cei doi aveau o avere de 2,5 miliarde de dolari, iată că la început de an, suma a ajuns la 3,9 miliarde de dolari. Astfel, Ion Țiriac se află la o distanță destul de mare de cei doi antreprenori.

ADVERTISEMENT

Cum arată topul celor mai bogați oameni de afaceri din România

Cum arată continuarea la topul Forbes? Pe lângă în topul celor mia bogați români îl mai avem și pe Dragoș Pavăl de la Dedeman, cu o avere de 2,2 miliarde de dolari.

ADVERTISEMENT

Următorul loc este ocupat de Daniel Dineș, cu o avere de 1,8 miliarde de dolari, iar mai apoi Adrian Pavăl cu 1,5 miliarde de dolari. Chiar și așa, .

Menționăm faptul că Ion Stoica și Matei Zaharia au reușit să își dubleze averea în doar un singur an. Mai exact, în 2024, cei doi aveau o avere de 1.2 miliarde de dolari. Ulterior, în toamna lui 2025, ei ajunseseră la 2.5 miliarde de dolari.

ADVERTISEMENT

Cu ce se ocupă Ion Stoica și Matei Zaharia

Cum de averea celor doi a ajuns să crească atât de mult? De vină este chiar domeniul de activitate în care ambii au decis să investească. După cum spuneam anterior, Ion Stoica și Matei Zaharia sunt co-fondatorii Databricks.

Vorbim despre o companie globală de date, analiză și inteligență artificială. Iar pe lângă faptul că sunt cei mai bogați români, Ion Stoica și Matei Zaharia se află pe locul 1462 printre miliardarii lumii.

Cât despre valoarea de piaţă a afacerii celor doi, aceasta a fost estimată la 62 de miliarde de dolari. De menționat este faptul că deși cei doi sunt români, niciunul dintre ei nu locuiește în România.

Ion Stoica trăiește în California, SUA, de o bună perioadă de timp. De cealaltă parte, Matei Zaharia locuiește în Canada. Iată însă că acest lucru nu le-a afectat deloc afacerile celor doi.