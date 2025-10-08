Ion Țiriac nu se uită la bani. Pe ce cheltuie miliardarul român 125.000 de euro în fiecare an: „E cam indecent, nu?”

Cunoscutul Ion Țiriac nu se uită la bani când vine vorba de micile capricii. Pe ce dă afaceristul cu o avere impresionantă 125.000 de euro anual. A dezvăluit că prețul este unul foarte decent.

ADVERTISEMENT

Pe ce dă Ion Țiriac 125.000 de euro anual

Ion Țiriac este cunoscut pentru faptul că nu lipsește de la marile turnee de tenis. A practicat multă vreme acest sport și a deținut unul dintre cele mai mari evenimente din domeniu, turneul de la Madrid aducându-i venituri considerabile.

În prezent, fostul jucător de tenis nu ține cont deloc de partea financiară când vine vorba de micile „mofturi”. Prin urmare, cheltuie în fiecare an peste 100.000 de euro pentru a-și rezerva spații de lux la Roland Garros.

ADVERTISEMENT

Afaceristul român a recunoscut că deține două loje la turneul de tenis din Paris. Pentru acestea în fiecare an scoate din buzunar o sumă considerabilă, precizând că prețul este unul corect. Așadar, nu consideră că este prea mare.

„Loja mea de la Roland Garros, și am două, costă 125.000 de euro pe an. Dar câtă vreme coada, adică waiting list (n.r. lista de așteptare) e de 2.000 de companii și de persoane, oricare preț este corect. Atât face!”, a mărturisit Ion Țiriac, pentru .

ADVERTISEMENT

Ion Țiriac: ”E cam indecent, nu?”

Ion Țiriac nu ajunge mereu la Paris în perioada Roland Garros, însă magnatul român plăteşte 125.000 de euro fără nicio problemă. Recunoaște că face acest lucru pentru prietenii săi, aspect pe care l-a evidențiat și cu altă ocazie.

ADVERTISEMENT

Mai exact, în cadrul unui interviu acordat unei publicații internaționale a transmis că achită echivalentul a 2.000 de euro pentru fiecare bilet pentru cele patru locuri.

„Boxa aceasta mă costă 120.000 de euro pentru 4 locuri. În două săptămâni de concurs, se traduce în 2.000 euro pentru un bilet. E cam indecent, nu? Sunt acolo din când în când în timpul turneului, dar îmi place să le fac pe plac prietenilor.

ADVERTISEMENT

La finala din acest an, i-am avut pe Richard Mille, CEO-ul Volkswagen, și pe Patrice Clerc, fost director al turneului, care nu mai venise la Roland Garros de veacuri”, a spus Ion Țiriac, în urmă cu un an, potrivit .

În ce fel își cheltuie Ion Țiriac banii

Ion Țiriac are o de 2,1 miliarde de dolari, bani pe care i-a adunat din tenis și din afacerile personale. A adunat foarte multe finanțe de pe urma business-urilor pe care le-a construit de-a lungul anilor.

Cu toate acestea, afaceristul român cheltuie foarte mult pe micile plăceri ale vieții. În primul rând, are peste 300 de mașini de lux pe care oamenii le pot vedea. Colecția personală a fostului jucător de tenis este prima galerie auto de colecție din România deschisă publicului.

În al doilea rând, deține o companie aviatică înființată în anul 1997. Flota sa deține trei aeronave și un elicopter, pasiunea venind la pachet cu costuri pe măsură. Fostul mare jucător de tenis plătește în fiecare an suma de 1,5 milioane de euro pentru asigurarea aeronavelor.

Avionul Bombardier G5000 reprezintă o adevărată bijuterie pentru care Ion Ţiriac a plătit 30 de milioane de euro. Mai mult, cheltuie 300 de euro pentru costurile de aterizare care au loc pe aeroportul Otopeni.

De asemenea, achită 100 euro pentru costurile de aterizare de pe aeroportul Băneasa, 600 de euro pe aeroportul din Cluj și 50 de euro pe cel din Iași. Mai mult, a investit o avere într-un loc din Africa, unde se relaxează periodic.

Ion Ţiriac, despre vizitele în Namibia

Ion Țiriac muncește din greu, dar uneori ia pauze de la afacerile pe care le desfășoară. Celebrul afacerist român recurge și la multe acte de caritate, fiind unul dintre oamenii care luptă pentru diferite cauze din România și de peste hotare.

„Singurele mele plăceri sunt cele cu Africa acum, pentru că stau acolo la mine acasă, în Namibia. Acum mă duc și iar stau probabil 2-3 săptămâni acolo. Aș vrea să fug de tot: și de fundație, și de construcții și de absolut tot.

Este foarte greu dacă te-ai obișnuit în ritmul ăsta. Pilotez pentru că nu am bani de doi piloți. Acum câteva zile am venit de la Madrid cu mine la manșă. Copilot să fie altul, eu sunt comandant, stau în stânga.

Am mai multe avioane, nu doar unul. Am mai dat un avion și Crucii Roșii că nu aveau cu ce să transporte bolnavii. L-am făcut cadou, dar nu contează asta. Primul care nu știe ce valoare are banul înseamnă că nu îl merită”, a declarat Ion Țiriac, scrie .