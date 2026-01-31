Ion Țiriac, pregătit să facă un pas uriaș în afaceri. E prima oară în România când se întâmplă asta

ADVERTISEMENT

O negociere importantă este vizată perioada aceasta de Ion Țiriac. Miliardarul este pregătit să facă un pas uriaș în afaceri. Specialiștii susțin că este pentru prima oară în România când se întâmplă asta. Despre ce este vorba, de fapt.

Decizia luată de Ion Țiriac în business

Ion Țiriac deține multe businessuri în țara noastră, dar și peste hotare. E foarte implicat în domeniu, reușind să adune o avere uriașă de pe urma investițiilor pe care le-a făcut. .

Are opinii diverse, care nu sunt trecute cu vederea, dovadă că este gata să producă o schimbare majoră. Aceasta este legată de afaceri, fostul tenismen dorind să dea lovitura. Transformarea face trimitere la firma sa de brokeraj în asigurări.

Concret, Allianz-Țiriac vrea să preia integral Campion Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L. Tranzacția este analizată în momentul de față de Consiliul Concurenței. E pentru prima oară în România când are loc o astfel de achiziție.

Potrivit , Ion Țiriac a ajuns la o înțelegere cu Octavian Tatomirescu, asociatul majoritar al Campion Broker. Acesta va avea contract de management timp de 5 ani, negocierea presupunând doar o o schimbare de acționariat în structura Campion Broker.

Mai mult decât atât, experții din domeniul asigurărilor transmit că această tranzacție vine cu noi oportunități de dezvoltare pentru ambele companii. În plus, poziția Allianz-Țiriac se va consolida pe piața românească.

Înțelegerea lui Ion Țiriac, analizată de specialiști

Ion Țiriac nu a făcut nicio declarație despre tranzacția prin care va cumpăra o companie rivală. Celebrul om de afaceri așteaptă un răspuns din partea specialiștilor legat de înțelegerea pe care a semnat-o în urmă cu câteva zile.

„Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Allianz-Ţiriac Asigurări S.A. intenţionează să preia Campion Broker de Asigurare şi Reasigurare.

Allianz Ţiriac Asigurări S.A. este o societate de asigurări, parte din grupul Allianz, care oferă o gamă de produse de asigurări de viaţă şi asigurări generale, incluzând, printre altele, segmentele de viaţă şi sănătate, autovehicule, proprietăţi şi călătorie.

Campion Broker activează pe piaţa de brokeraj în asigurări şi oferă servicii de intermediere în asigurări generale şi de viaţă, incluzând segmente precum RCA, CASCO, locuinţă, sănătate, călătorii, clădiri şi bunuri, agricultură, răspunderi civile etc.

Conform prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, această operaţiune trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

Eventualele observaţii şi puncte de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă în termen de 20 de zile”, susțin reprezentanţii Consiliului Concurenţei, pe .

Etapa de analiză este extrem de importantă și obligatorie. Aceasta are rolul de a verifica dacă preluarea respectă regulile de concurență. După finalizarea tranzacției cele două companii vor rămâne entități separate.

Așadar, vor avea activități diferite. În aceeași notă, Campion Broker nu își va schimba numele și va funcționa mai departe ca broker independent. După ce , Ion Țiriac își extinde afacerile în acest mod și are mari șanse să dea lovitura.