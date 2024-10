Ion Țiriac, prima apariție publică după ce a fost internat într-un spital din Viena: „Am stat o jumătate de oră în frig”

Omul de afaceri s-a confruntat cu mici probleme de sănătate, iar acum a mers la turneul de hochei destinat juniorilor „Țiriac Trophy 2024”.

Ion Țiriac, prima apariție după ce a fost internat într-un spital din Viena

Sâmbătă, 12 octombrie, Ion Țiriac și-a făcut apariția pe Patinoarul Allianz-Țiriac Arena din Otopeni, acolo unde are loc cea de-a șasea ediție a turneului de hochei la care participă nu mai puțin de 400 de copii. Cel mai bogat român a stat aproximativ jumătate de oră și a vorbit despre starea sănătate și a vorbit despre retragerea lui Rafa Nadal.

ADVERTISEMENT

Țiriac a dezvăluit că motivul pentru care a ajuns în spital l-a reprezentat o răceală, care l-a cuprins după ce a luat parte la un eveniment în noua sală din Munchen.

„Domne, totul costă aici, nu știu de unde știți voi de Viena, vă felicit. Securitatea văd că merge, FBI-ul. Am fost invitat să văd noua sală de la Red Bull din Munchen. Au făcut deschiderea, a fost un meci superb între Real Madrid și Bayern Munchen și am văzut ceva care m-a dat pe spate. Având în vedere că sunt 10.300 de locuri, e mult mai mare pe lateral decât crede lumea.

ADVERTISEMENT

S-a plătit o mică sumă de 300 de milioane pentru aceste 10.000 de locuri. Știam de acum 5 ani, am fost acolo de 4-5 ori și știam că te lasă să construiești în parcul olimpic.

Când am ieșit, mașina nu a putut să vină și am stat o jumătate de oră în frig. Eu o iau în fiecare an (n.r. răceala), asta este, nu am ce să fac. Mie mereu îmi trece, acum nu știu de câte ori”, a declarat Ion Țiriac.

ADVERTISEMENT

Despre retragerea lui Rafael Nadal: „Băi, Rafa, totul are un sfârșit”

Ion Țiriac și-a făcut timp și pentru retragerea lui Rafael Nadal (38 de ani). După ce i-a trimis o scrisoare „Regelui zgurii”, cel mai bogat român a reacționat din nou la anunțul

„Nu am primit vestea asta acum, eu știam de vreo doi ani. Ba mai mult, la un moment dat i-am spus Băi Rafa, totul are un sfârșit. Depinde numai de tine, nu trebuie să te gândești că ești în top. Tu ești unic, o faci când crezi tu . Dar vezi că vrea capul, dacă mai vor și picioarele și corpul e altă treabă.

ADVERTISEMENT

Pentru mine, Rafael Nadal rămâne un om deosebit. Un sportiv care nu are naționalitate, a devenit un cetățean al lumii cu mult timp înainte. O să mă duc să îl văd la această Cupă Davis, indiferent dacă joacă sau nu. M-ar interesa să stau un pic de vorbă cu el să văd ce are în cap pentru viața care îl așteaptă.

Acum îi începe viața. Până acum, de la 13 ani nu a avut viață. A avut o pasiune care l-a costat 8-10 ore pe zi și trebuia să știe ce voia poimâine. Cum am spus, atât timp cât esti un sportiv, te iubește toată lumea. Dacă începând de mâine, de mai și respectă, ai făcut bingo. Ai făcut și Harvard, și Stanford, și Ministerul de Externe, oriunde, ce vrei.

Nadal ar fi un antrenor extraordinar. Sper să nu se apuce de treaba asta, ar fi prea măruntă pentru el. Poate să facă ce vrea. A făcut multe lucruri pentru copii și asta mă încântă”, a mai spus Ion Țiriac.