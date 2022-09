Ion Țiriac, prima reacție după divorțul dintre Simona Halep și Toni Iuruc: ”Să împartă și treburi care nu îi convin”

La scurt timp după ce a apărut informația că cei doi se vor separa, FANATIK a stat de vorbă cu soțul fotului lider WTA și acesta .

Divoțul dintre Simona Halep și Toni Iuruc, comentat de Ion Țiriac

Simona Halep și Toni Iuruc au luat prin surprindere pe toată lumea cu hotărârea de a divorța la mai puțin de un an de la căsătorie, iar Ion Țiriac a refuzat să intre în amănuntele acestui subiect.

”Eu n-am mai vorbit cu Simona nici la telefon, nici personal de două, trei luni. Eu am fost prin Africa la elefanţi, animale. Crocodilul era să mă mănânce, cobra am mâncat-o eu după aia. Proteină se numeşte, acolo mănânci orice.

Relaţiile mele cu Halep, cu Sorana, cu toţi pe care-i vrei sunt nişte relaţii logice, normale, dar îmi ştiu lungul nasului. Şi azi mi-l ştiu şi am rămas… Am o mare calitate, una singură: sunt cu picioarele pe pământ. Ştiu de unde am plecat, de la Braşov, Steagul Roşu, de la 16 ani”, a declarat Țiriac, conform .

Cât trebuie să știe fanii despre acest divorț

Prezent la tragerea la sorți a turneului Ţiriac Foundation Trophy, de categorie WTA 125, programat în perioada 10-18 septembrie 2022, la Centrul Naţional de Tenis din Bucureşti, omul de afaceri consideră că publicul larg este îndreptățit să știe mai multe despre acest divorț.

”Nu pot eu să-mi dau cu părerea despre ce face un om sau nu face când închide uşa. Un pic de respect ar trebui să aibă persoana publică. Persoana publică are datoria să împartă din toate punctele de vedere, nu numai binele, ci şi treburi care nu-i convin, că de aia e persoană publică şi publicul a făcut-o.

Treaba asta are totuşi o graniţă pe undeva. Ar trebui atunci când închide uşa să respectăm pe toată lumea cu uşa închisă”, a mai spus Ion Țiriac.

Halep nu joacă nimic în septembrie

La scurt timp după ce s-a oficializat despărțirea sa de Toni Iuruc, Simona Halep a postat un prin care cerea ca presa să-i fie respectată intimitatea și să trateze cu decență și discreție acest subiect.

Luna septembrie a început prost pentru Simona Halep pe toate planurile, astfel că sportiva din Constanța a decis să ia o . Jucătoarea de pe locul 7 WTA nu va mai evolua la nicio competiție în această lună. Ea ar mai putea juca la doar două turnee în 2022. Este vorba despre Transylvania Open (10-16 octombrie) și Guadalajara Open (17-23 octombrie).