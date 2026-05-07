Ion Țiriac, propunere surprinzătoare pentru Georgia Meloni, premierul Italiei. Ce ar face dacă ar avea „cu 50 de ani mai puțin”

Are idei de milioane de euro, iar acum Ion Țiriac vorbește despre planurile pe care le-ar pune în aplicare peste hotare. Are o propunere surprinzătoare pentru Georgia Meloni, premierul Italiei. Pe de altă parte, este conștient că nu o poate duce la capăt decât cu anumite condiții.

Ion Țiriac, sugestie unică pentru Georgia Meloni

Spune de fiecare dată lucrurilor pe nume și nu se ferește de controverse. Ion Țiriac (86 ani) este unul dintre cei mai sinceri oameni de afaceri români. Are o sumedenie de proiecte în România, dar și în alte părți îndepărtate ale globului. Fiul său cel mare, .

Fostul mare jucător de tenis își susține copiii în business, dar nu uită nici de micile plăceri. A făcut o declarație surpriză despre Totodată, a dezvăluit sugestia pe care o are pentru premierul italian. Aflat la turneul de la Madrid, care i-a aparținut până în 2022, a oferit informația momentului.

Într-un interviu acordat directorului turneului de la Madrid, Feliciano Lopez (45 ani), fostul sportiv a recunoscut că este plin de idei. A transmis că i-ar propune politicianului italian Georgia Meloni să ridice un complex nou de tenis. Miliardarul român s-ar implica în acest business, doar că nu este născut în Italia și nici nu este suficient de tânăr.

„Eu, dacă aș fi italian sau aș avea cu 50 de ani mai puțin, m-aș duce mâine la doamna Meloni, prim-ministrul, și i-aș spune: «Doamnă, am nevoie de un miliard și semnez acum, pe loc, că în opt ani ți-i dau înapoi». Aș face trei arene, de 20.000, de 15.000, de 10.000 de locuri.

Aș face și alte 20 de terenuri în altă parte fiindcă Foro Italico este antic, nu se poate atinge”, a declarat Ion Țiriac, conform unui interviu difuzat pe canalul , de pe YouTube.

Cum a făcut Ion Țiriac turneul de la Madrid

În același interviu, Ion Țiriac a vorbit despre turneul de la Madrid pe care l-a vândut în urmă cu 4 ani. Afaceristul român a luat aproape 400 de milioane de euro, însă puțini oameni știu cum a ajuns să-l pună la punct. Primele cărămizi ale competiției au legătură cu un prieten foarte bun.

Manolo Santana, cvadruplu campion de Grand Slam, este cel care l-a susținut în acest proces. Din păcare, amicul fostului mare jucător de tenis a decedat în 2021, la vârsta de 83 de ani, lăsând o mare amprentă asupra „sportului alb”.

„Am fost la Hong Kong în 2000, ca să văd dacă pot muta Stuttgart-ul acolo, rămăsese prea mic. Eram atunci președintele Comitetului Olimpic Român, dar la Hong Kong nu era loc. Iar Spania îi avea pe Moya, Corretja, Ferrero, dar nu avea un turneu mare.

Am venit la Madrid, primar era un mare domn, Alvarez de Manzano. Era o chestie logică, pe hârtie Parisul face un miliard pentru oraș după Roland Garros, cu hoteluri, turiști, iar Madrid, ce este madrid?

Este Real Madrid de trei ori, apoi Atletico Madrid, fotbal, fotbal, fotbal, apoi baschet, handbal. Iar mie mi s-a părut potrivit ca loc, problema imensă era unde să se joace. Manzano s-a agățat cu dinții și în 6 luni s-a jucat, indoor”, a mai spus Ion Țiriac.