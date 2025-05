Ion Ţiriac, propus la preşedinţia ţării: „A făcut pentru România mai multe decât proprii noștri conducători!”

Ziua de 4 mai 2025 este una extrem de importantă pentru viitorul României. Cetățenii sunt chemați la urne pentru a-și alege viitorul președinte. Un celebru influencer știe, însă, cine ar trebui să ne reprezinte țara în politica externă. Este vorba de Ion Țiriac.

Codin Maticiuc l-ar vrea pe Ion Țiriac la Palatul Cotroceni

e de părere că România ar trebui să fie condusă de o personalitate care, cu adevărat, a făcut ceva pentru această țară. Ion Țiriac s-ar califica, în viziunea sa, pentru această poziție extrem de importantă.

ADVERTISEMENT

Influencerul a vorbit în termeni laudativi despre fostul mare jucător de tenis de câmp. Țiriac are în palmares un titlu la dublu la Roland Garros și multe alte trofe

„Știm cum sunt unii… Georgescu o să rămână președintele ales? Așa e, pentru mine, omul din imagine. Cel pe care l-aș fi ales, pentru care aș fi lipit afișe prin oraș, pentru care aș fi luptat până la capăt.

ADVERTISEMENT

Omul care a făcut pentru România mai multe decât propriii noștri conducători, deși nu vrea să povestească public nimic. Am votat astăzi cu regret că iar nu am ocazia să votez Ion Țiriac”, a fost mesajul postat de Codin Maticiuc pe pagina sa de Facebook.

Ion Țiriac: „Eu mi-aș dori un președinte care să se ducă la Bruxelles și să stea drept”

După alegerile anulate din luna decembrie, Ion Țiriac a avut o reacție vehementă. El și-ar dori un președinte care să poată negocia cu fermitate cu liderii europeni, pentru a pune România într-o poziție avantajoasă.

ADVERTISEMENT

„Eu mi-aș dori un președinte care să se ducă la Bruxelles și să stea drept, nu în genunchi cumva, și să le spună ălora, care ne sunt asociați în UE, cam cine am fost, cine ar trebui să fim și cine putem să fim. După mine, din păcate, nu am prea avut așa ceva. Bineînțeles că și o femeie poate să facă așa ceva. De Margaret Thatcher ați auzit cumva? A avut Marea Britanie un prim-ministru mai bun? Nu are nicio legătură sexul. Are legătură cu poziția, mentalitatea și talent are. Să ieși la vot e datoria morală a fiecăruia. Noi suntem un stat unde votăm toți și să nu ne plângem, pentru că ceea ce votăm, acel lucru îl avem. Deci, să se ducă toată lumea la vot și vom vedea ce vom avea în viitor”, spunea Ion Țiriac.