Ion Țiriac, pus pe glume după Andorra – România 0-2: ”Noroc că frizerul nu a putut să joace”. La ce scor a adormit miliardarul

România s-a impus, , în primul meci din preliminariile Euro 2024. În celelalte jocuri ale grupei, Elveția s-a impus net, 5-0, contra Belarusului, al doilea adversar al ”tricolorilor”, în timp ce Israel și Kosovo au remizat, 1-1.

Ion Țiriac, dezamăgit de jocul ”tricolorilor” în partida cu Andorra: ”Noroc că frizerul nu a putut să joace”

”Tricolorii” au bifat cele 3 puncte, astfel că și-au atins obiectivul principal în meciul din Andorra. Însă prestația jucătorilor naționalei și diferența de scor nu au fost la nivelul așteptărilor.

Lucru pe care, de altfel, . ”Au fost lucruri care n-au funcționat, am intrat greu în joc, am avut un pic de trac, ne-am căutat ritmul. Apoi am marcat și am dus meciul în direcția pe care ne-o doream.

Ce nu am vrut și nu vreau să se mai întâmple pe viitor este ca atunci când poți să calci pe accelerație, să eziți să faci asta. Am intrat cu avantaj la pauză, am înscris și golul de 2-0.

Am rămas cu om în plus și trebuia să continuăm să avem atitudine ofensivă. Am vrut să mai marcăm, am schimbat ofensiv.

Învățăm din greșeli, felicit echipa pentru efort, atitudine și că am reușit să ne atingem obiectivul. Cred că ne-am relaxat și nu e ok.

Ne-am văzut cu om în plus, cu 2-0 pe tabelă și ne-am relaxat. Când ai om în plus trebuie să joci, să continui să toci adversarul, să aduci mingi la careu. ”, spunea Iordănescu jr. imediat după joc.

Modul în care au evoluat ”tricolorii” a fost criticat și de Dumitru Dragomir. ”A fost un meci urât. Haos în exprimare”, a fost concluzia fostului președinte LPF. Opinie împărtășită și de marea majoritate a oamenilor de fotbal.

Dar nu numai. Mărturie stă și declarația ironică a lui Ion Țiriac, care nici măcar nu a prins deschiderea scorului. ”A fost meci? Noroc că frizerul nu a putut să joace. Avea de tuns un președinte. Altfel… Am văzut 30 de minute cu pase înapoi și m-am culcat”, a spus Ion Țiriac.