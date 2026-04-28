Ion Țiriac, reacție neașteptată după ce a aflat ce TVA va plăti pentru un spital de 16.000.000 de euro. Miliardarul a rămas șocat

Ion Țiriac a oferit un răspuns surprinzător imediat ce a fost informat de TVA-ul pe care-l va achita pentru o unitate medicală în valoare de 16 milioane de euro. Nu i-a venit să creadă.
Alexa Serdan
28.04.2026 | 21:45
Ion Tiriac reactie neasteptata dupa ce a aflat ce TVA va plati pentru un spital de 16000000 de euro Miliardarul a ramas socat
Motivul pentru care Ion Țiriac e revoltat pe statul român.
România dispune de 373 de spitale publice şi 185 de unităţi private. Ion Țiriac vrea că construiască un astfel de loc cu o sumă de 16.000.000 de euro, dar va plăti un TVA enorm. Miliardarul a rămas șocat și a avut o reacție neașteptată.

Ion Țiriac, TVA uriaș pentru ridicarea unui spital privat

A hotărât să finanțeze un spital privat, cu toate că este implicat în multe proiecte la ora actuală. Ion Țiriac (86 ani) vrea să construiască cea mai mare unitate medicală pentru persoanele care suferă de afecțiuni psihice. Această idee este în plină desfășurare și va fi acoperită în totalitate de către renumitul afacerist.

Miliardarul român va scoate din buzunar suma de 16 milioane de euro, însă s-a lovit de o mare problemă. Fostul mare jucător de tenis a reacționat când a aflat ce-l obligă, de fapt, legislația în vigoare din țara noastră. E o piedică de care s-a lovit și în alte situații, doar că de această dată celebrul om de afaceri a pus punctul pe „i”.

Concret, i se impune un TVA enorm pentru construcția acestei unități publice pe care ulterior o va dona statului român. Fostul sportiv este nevoit să plătească 4 milioane de euro, subliniind că ar putea investi acești bani în altă inițiativă. În altă ordine de idei, Spitalul de Psihiatrie Pediatrică se va afla în cadrul Spitalului Obregia din București.

„Noi facem acum un spital cu acei faimoși bani privați pentru spitale publice. Și facem acest spital, care este un spital de psihiatrie, care o să fie cel mai mare din România și costă vreo 16 milioane de euro. Dați-vă seama că noi, la 16 milioane, trebuie să plătim undeva la patru milioane TVA.

De ce? Eu ăia patru milioane îi am, dar de ce să plătești alea patru milioane, când cu alea patru milioane poți să faci altceva? Am vorbit și cu ANAF-ul, care au spus că nu am niciun fel de problemă, pentru că în toate verificările nu am luat niciodată un leu”, a declarat Ion Țiriac, într-un interviu pentru gsp.ro.

Unde mai ridică Ion Țiriac un alt spital

Unitatea medicală din Capitală nu este singura pe care Ion Țiriac o are în plan. În Brașov a demarat, de asemenea, un proiect similar. Al treilea cel mai bogat român se pregătește să dea startul lucrărilor la un nou spital care le va fi de un real ajutor oamenilor.

Miliardarul cu o avere de 2,5 miliarde de dolari va cheltui aproximativ 100 de milioane de euro pentru acest spațiu care va face parte dintr-un ansamblu imobiliar. Fiul său, Alexandru Țiriac, a dezvăluit la începutul anului că în prezent se caută cea mai bună variantă pentru construcție.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
