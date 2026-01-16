Ion Țiriac, reacție neașteptată după ce a fost depășit în topul celor mai bogați români: ”Banii nu aduc fericirea”

ADVERTISEMENT

Ion Țiriac nu este doar o legendă a tenisului ci totodată și un important om de afaceri român. De-a lungul timpului, acesta a reușit să adune o adevărată avere și a fost desemnat și cel mai bogat om de afaceri român.

Ce averi au cei mai bogați români

Chiar dacă a reușit să ocupe primul loc în clasament o bună perioadă de timp, iată că recent, miliardarul a fost depășit. Astfel, în prezent, Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român.

Primul loc în clasamentul realizat de cei de la Forbes este ocupat de doi informaticieni. Este vorba despre Ion Stoica, în vârstă de 60 de ani și Matei Zaharia, în vârstă de 40 de ani. Ei sunt cofondatorii companiei Databricks.

Conform celor de la Forbes, cei doi români au fiecare o avere estimată la 2,5 miliarde de dolari. De cealaltă parte însă, Ion Țiriac este de abia al treilea și are o avere estimată la nu mai puțin de 2,1 miliarde de dolari.

La ce concluzie a ajuns Ion Țiriac

Menționăm faptul că miliardarul a fost detronat de cei doi informaticieni încă de anul trecut. Compania Databricks pe care au fondat-o este una de date, analiză și inteligență artificială. Aceasta a fost înființată în 2013 și are 8.000 de angajați.

Și iată că după ce Ion Țiriac a aflat noutățile din topul celor mai bogați români, acesta a oferit și o reacție. Menționăm faptul că spre deosebire de ce doi informaticieni,

Chiar și așa, miliardarul a tras o concluzie cât se poate de simplă. Acesta este conștient de faptul că banii nu aduc fericirea. Totodată, cei care fac bani ajung ”să facă mai puțin în viață”, în opinia sa.

„Sunt două filozofii: banii nu aduc fericirea şi banii sunt o modalitate de a face mai puţin. Cu cât ai mai mulţi bani, cu atât faci mai puţin în viaţă”, a declarat Ion Țiriac într-un interviu acordat la o emisiune de la Antena Stars.

Cum arată clasamentul celor mai bogați oameni din lume

Menționăm faptul potrivit Forbes, în clasamentul celor mai bogați oameni din lume există șase români. .

Ion Țiriac se află pe locul 1.688 la nivel mondial, iar mai apoi urmează Dragoș și Adrian Pavăl, care dețin Dedeman. Dragoș ocupă locul 1.763 cu o avere estimată la 2 miliarde de dolari, iar Adrian Pavăl se află pe locul 2.479 cu o avere de 1,3 miliarde de dolari.

Daniel Dineș, fondatorul UiPath, companie implicată în afaceri și în România, se află pe locul 2.356. Acesta are o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari, conform celor de la Forbes.

De cealaltă parte, în top 5 cei mai bogați oameni din lume îi avem pe primul loc pe Elon Musk, fondatorul Tesla. Acesta are o avere estimată la 342 miliarde de dolari. El este urmat de Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, cu 216 miliarde de dolari.

Jef Bezos de la Amazon are o avere estimată la 215 miliarde de dolari. Miliardarul este urmat de Larry Ellison de la Oracle. Pe locul cinci în clasament se află Bernard Arnault și familia cu o avere estimată la 176 de miliarde de dolari.