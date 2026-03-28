Ion Țiriac, reacție vehementă după ce România a ratat un nou Mondial: „Calificarea s-a pierdut acum 20-30 de ani”

ADVERTISEMENT

Naționala României a ratat calificarea la Campionatul Mondial. Tricolorii au pierdut barajul cu Turcia, scor 0-1. Ion Țiriac este de părere că echipa lui Mircea Lucescu nu putea face mai mult, întrucât nivelul a ajuns extrem de jos. Fostul mare tenismen a criticat lipsa investițiilor în sportul juvenil.

Din 1998, România nu a mai fost prezentă la un Campionat Mondial. Generație după generație, tricolorii au visat la un turneu final, însă până acum nimeni nu a reușit să îndeplinească obiectivul. În preliminarii, naționala lui Lucescu a încheiat doar pe locul 3 într-o grupă destul de accesibilă, însă a prins barajul prin intermediul Nations League.

ADVERTISEMENT

Turcia pleca clar cu prima șansă la victorie și, implicit, la calificarea în finala barajului, acolo unde va da piept cu pentru un loc la Campionatul Mondial. România, în schimb, a arătat destul de rău în duelul de la Istanbul, iar viitorul nu arată prea bine.

Ce spune Ion Țiriac despre fotbalul românesc. Unde sunt cele mai mari probleme

Ion Țiriac a urmărit duelul de la Istanbul și a tras câteva concluzii interesante. Acesta consideră că naționala României nu merita să câștige duelul cu Turcia, întrucât a fost echipa mai slabă la toate capitolele. În plus, este de părere că trebuie făcute investiții masive în sportul din țara noastră.

ADVERTISEMENT

„Am spus întotdeauna că nu mă pricep la fotbal și o mai spun încă o dată. Jucătorul de fotbal are mingea la picioare 2 minute din cele 90. În celelalte 88 de minute trebuie să înceapă să joace sau să învețe să joace fără minge. Mi s-a părut că pasele pe care le-am dat noi au fost cam telefonate. Să dai bara aia, ca acolo, înseamnă ghinion. Însă, pe de altă parte, să recunoaștem că au fost mai buni decât noi. Au făcut un pressing mai bun decât noi.

ADVERTISEMENT

Nu s-a pierdut aici calificarea, calificarea s-a pierdut acum 20-30 de ani, de când nu am mai făcut nimic pentru sport. Nu am avut decât o școală pentru fotbal, a lui Hagi, în loc să avem 50 de școli de fotbal. Campionatul românesc are mai mult de 50% străini care joacă, iar românii nu mai au o posibilitate ușoară să joace în prima divizie. Hagi a fost și este un om care se pricepe. Asta e meseria lui, nu numai pasiunea lui. Însă nu poți, cu un Hagi sau cu un Lucescu, să ai 11 jucători din 11 colțuri ale lumii și, într-o săptămână, să faci o echipă”, a declarat Ion Țiriac la inaugurarea turneului ATP 250 Țiriac Open.