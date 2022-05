Ion Țiriac, revoltat de gestul hocheiștilor români care au cântat imnul Ținutului Secuiesc: „Eu am ieșit de pe teren!”

Hocheiștii din echipa națională a României au cântat imnul Ținutului Secuiesc după înfrângerea de la Campionatul Mondial în fața Ungariei, ceea ce , iar Ion Țiriac a fost și el deranjat de acest gest.

Ion Țiriac nu îi iartă pe hocheiștii din echipa națională a României

Ion Țiriac a început sportul de performanță ca hocheist și chiar a participat cu naționala României la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Innsbruck, în 1964.

„Eu am ieșit de pe teren când mi s-a cântat greșit imnul! Știu că o țară are un imn al ei și atunci când nu mi-a cântat imnul țării mele, eu am ieșit afară și nu era la Gârcin sau Băicoi, ci era în Statele Unite cu televiziune mondială. Și a doua zi au fost obligați să îmi cânte imnul țării mele”, a dezvăluit miliardul care .

Episodul de care amintește Ion Țiriac s-a petrecut la prima finală de Cupa Davis jucată, în 1969 la Cleveland, între România și Statele Unite ale Americii. Ion Țiriac a refuzat să mai intre pe teren după ce i s-a intonat „Trăiască Regele!” și nu „Te slăvim, Românie” care înlocuise „Zdrobite cătușe”.

Un alt episod celebru s-a petrecut în 1971 la Tel Aviv, când Ion Țiriac s-a întors cu spatele la oamenii de stat din Israel, după ce drapelul tricolor a fost pus din cauza unei erori în spatele echipei naționale de „Cupa Davis”.

Ion Țiriac trece prin momente grele. Drama secretă a miliardarului

că Ion Țiriac suferă de o acțiune severă la plămâni, care s-a acutizat în ultimele luni, motiv pentru care miliardul a vândut două dintre cele mai importante afaceri: Țiriac Leasing, respectiv Țiriac Operating Leasing, pentru care a încasat aproximativ o jumătate de miliard de euro.

Succesul serios în afaceri a venit însă pentru Ion Țiriac imediat după Revoluție, când a deschis Banca Comercială Ion Țiriac, după care extinde în domeniul asigurărilor și aduce gigantul Metro în România.

Imperiul „Ion Țiriac” s-a format prin unirea diviziei auto, divizia de imobiliare, cea financiară și cea aeriană, precum și serviciile de pază și protecție, dar și compania care produce ascensoare.

Dacă în 1990 Ion Țiriac avea o avere de „doar” câteva milioane de euro, conform revistei Forbes, acum este estimată la nu mai puțin de 1,6 miliarde de euro.