Ion Țiriac se implică în scandalul momentului din sportul românesc: „Crimă”

ADVERTISEMENT

Fostul tenismen a vorbit despre scandalul iscat în jurul Sabrinei Voinea, după ce au apărut imagini în spațiul public în care aceasta era jignită de mama ei, care îi este și antrenoare.

Ion Țiriac, declarație surprinzătoare despre scandalul momentului în România

Ion Țiriac spune că nu poate judeca comportamentul pe care Camelia Voinea l-a avut, ba chiar tinde să-i dea dreptate acesteia și să o scuze pentru faptul că . Pe lângă că o făcea „proastă”, se pare că aceasta a și înjurat-o pe Sabrina și i-a zis „du-te dracului”.

ADVERTISEMENT

”În gimnastică tot timpul a fost discutabil. Este corect ca un copil să nu mănânce o bucată de ciocolată? Este corect! Este corect ca un copil să aibă grijă de greutate dacă vrea să ajungă campion olimpic? E corect! Este corect ca un copil să fie manipulat fizic sau nu știu ce? Nu, este crimă! Este corect ca în sport să se folosească dopingul legal? Nu este corect, e o crimă acel waiver legalizat de CIO și WADA”, a spus Țiriac.

Ion Țiriac, despre scandalul iscat în jurul Sabrinei Voinea: „Maică-sa știe mai bine!”

, Țiriac a criticat modul în care este perceput sportul în ziua de astăzi și i-a luat apărarea Cameliei Voinea.

ADVERTISEMENT

„E o crimă! Sport nu mai există, există doar distracție și bani. Peste tot vorbim de bani. Sportul de masă mă interesează pe mine, ăla de la trei ani în sus, să îi dai copilului o șansă din punct de vedere al sănătății, să se dezvolte normal. Le luați numai pe astea filozofice și bune. O mamă are dreptul, din toate punctele de vedere, să-și crească copilul așa cum crede.

ADVERTISEMENT

O mamă, care l-a ținut nouă luni acolo unde l-a ținut și o mamă care îl crește și a trăit pentru el și mai este și antrenoare și nu știu ce, sigur că din când în când s-ar putea întâmpla să mai sară calul, dar cine sunt eu sau dumneata să o judecăm? Copilul ăla este disciplinat într-o manieră în care maică-sa știe mai bine. Aa, să nu-l violeze, să nu-l bată, asta e altceva, dar până la asta că îi spune două vorbe, nu cred… Am citit și eu despre treaba asta, nu sunt de acord cu cei care au scris-o”, a spus Ion Țiriac.

Sabrina Voinea a reprezentat România la JO 2024

Sabrina Voinea este una dintre cele mai promițătoare gimnaste ale României, cunoscută pentru talentul său precoce și ascensiunea rapidă în competițiile internaționale. Născută pe 4 iunie 2007 în Constanța, este fiica fostei gimnaste medaliate olimpice Camelia Voinea, care este și antrenoarea ei. Sabrina a început antrenamentele la doar 5 ani și, la vârsta de 15 ani, a câștigat două medalii de aur la Cupa Mondială de la Doha — la bârnă și la sol.

ADVERTISEMENT

La Jocurile Olimpice de la Paris 2024, Sabrina Voinea a reprezentat cu mândrie România în gimnastica artistică, însă experiența a fost una mai complicată decât se putea aștepta. Tânăra gimnastă s‑a calificat în două finale pe aparate, la bârnă și la sol, după evoluții solide în calificări. În finala de la bârnă, Voinea a căzut de două ori, primind nota 11,733 și clasându-se pe locul 8, ultimul. La sol, ea a obținut 13,700, dar, deși a depus o contestație, nota nu a fost schimbată, iar locul final a rămas 5.