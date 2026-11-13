Ion Ţiriac şi David Popovici inaugurează noua arenă din complexul de la Otopeni! Investiţie uriaşă realizată de magnat

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Ion Ţiriac inaugurează o nouă facilitate sportivă în complexul de la Otopeni. Omul de afaceri va fi prezent sâmbătă, 14 noiembri la arenele dedicate înotului, scrimei şi judo-ului. Investiţia este de 7,5 milioane de euro, iar suprafaţa construită va fi de 3877 de metri pătraţi. La eveniment .

Ion Ţiriac, investiţie de 7,5 milioane de euro în bazinul de înot, sala de scrimă şi de judo

În cadrul Allianz-Ţiriac Summer Arena, bazinul olimpic de înot va avea o lungime de 50 de metri, 10 culoare şi o adâncime de 2 metri, fiind dotat cu blocstarturi şi sistemul oficial de cronometrarea OMEGA. Sala de scrimă va avea o suprafaţă de 128 de metri pătraţi şi va avea piste dedicate antrenamentelor copiilor, dar şi sisteme integrate de semnalizare a tuşelor. Sala de judo are 400 de metri pătraţi şi e amenajată cu tatami la standarde competiţionale.

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Estimările sunt ca 36.000 de sportivi să folosească facilităţile arenei în primul an de activitate. Sunt vizate şase competiţii de înot, judo şi scrimă la noua arenă. Patinoarul din apropiere îşi va schimba denumirea în Allianz-Ţiriac Winter Arena. În cadrul complexului mai este şi Sala de Gimnastică Nadia Comăneci, iar cele trei facilităţi reunesc condiţii pentru o gamă variată de discipline sportive.

400 de copii vor beneficia anual de programe de iniţiere în cele trei discipline!

La inagurarea noii arene sportive vor avea loc sesiuni gratuite de iniţiere în înot, scrimă şi judo, dedicate copiilor. Sesiunile demonstrative vor avea loc sâmbătă, 14 noiembrie, şi vor participa copii între 4 şi 12 ani.

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Anual, peste 400 de copii vor putea beneficia de programe de iniţiere în cele trei discipline: înot, judo şi scrimă, cu antrenori specializaţi. Programele gratuite se vor desfăşura începând cu ora 11:00.

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Cursurile vor începe după data de 16 noiembrie 2026, iar informațiile privind grupa în care va fi repartizat fiecare copil acceptat în program precum si orarul antrenamentelor vor fi transmise individual reprezentanților legali.

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Turneul de tenis ATP Ţiriac Open se mută la Otopeni! Se contruieşte o bază modernă de tenis

va avea parte şi de o bază de tenis modernă, la standarde ATP, dar şi un hotel de 136 de camere. Terenul central va avea o capacitate de 5000 de locuri şi se vor mai construi peste 15 de alte terenuri. Investiţia totală în complexul Ţiriac este estimată la 150.000.000 de euro.

„Începem încă de anul acesta (2026) să facem rapid ceea ce nu necesită aprobări foarte mari pentru terenurile de tenis, sperând ca anul viitor să-l jucăm la Otopeni. Având în vedere că vom construi un teren central provizoriu, cu 4.000 de locuri, ușor de realizat, până când vom finaliza proiectul complet în 2028. Sper că până atunci vor fi gata și stadionul, și vestiarele, cu toate facilitățile necesare. După cum vedeți, lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum le planifici”, a spus Ion Ţiriac în luna martie.

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