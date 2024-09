Ion Țiriac și Simona Halep, schimb de replici amuzant la turneul WTA125 de la București: “E ilegal!”

Ion Țiriac și Simona Halep au fost prezenți la tragerea la sorți a tabloului principal de la 2024 și în cadrul conferinței de presă aceștia au făcut un schimb de replici care a stârnit mai multe reacții.

Ion Țiriac și Simona Halep, schimb de replici la turneul WTA125 de la București. “E ilegal!”

a discutat despre finalele de la US Open, a analizat fiecare partidă în parte și i s-a cerut un pronostic pentru cea de la masculin. Ulterior, Simona Halep a îndreptat discuția și spre Ion Ţiriac, iar cei doi au făcut un schimb de replici care i-a amuzat pe toți cei prezenți.

ADVERTISEMENT

“M-am uitat câteva game-uri. Mi s-a părut că Sabalenka are o forță destul de mare. A dominat. Ea a făcut și punctele câștigătoare, și erorile.

Chiar merită să fie acolo, sus, din ce am văzut în ultimii ani. Nu. Doar pariuri cu domnul Țiriac am mai făcut și am pierdut”, a spus Simona Halep.

ADVERTISEMENT

De aici, a urmat schimbul de replici între cei doi, unde și aceștia s-au amuzat. La finalul discuției, Halep a discutat și despre numeroasele sfaturi utile pe care le-a primit de la .

Ion Țiriac: “Nu spune! E ilegal, dragă!”

Simona Halep: “Aoleu, da!”

Ion Țiriac: “Am făcut treburi numai legale cu ea, să știți.”

Simona Halep: “Nu știu ce să spun, doar să câștige cel mai bun.”

“Mi-a dat multe sfaturi domnul Țiriac”

“Mi-a dat multe sfaturi domnul Țiriac. A fost lângă mine mulți ani, când a fost important. E o plăcere pentru mine să fiu aici, vreau să îl felicit!

ADVERTISEMENT

Acum vreo 17 ani am jucat turnee mici la București. Am și câștigat două dintre ele, unul după altul. Pe mine m-au ajutat mult acele puncte și acea experiență.

Sper să le ajute acum și pe fete și să urce cât mai mult în clasament”, a mai spus Simona Halep la conferința de presă de la Țiriac Foundation Trophy 2024.