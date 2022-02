Ion Țiriac o sprijină pe Simona Halep, în ciuda formei foarte slabe: „Se poate descurca foarte bine fără antrenor”

Ilie Năstase a declarat că Simona Halep ar trebui să fie mult mai atentă cu privire la turneele pe care le joacă, iar jucătoarea a declarat că își va continua programul pe care l-a stabilit.

Mentorul său, , consideră că Simona Halep nu are nevoie de un antrenor, iar numărul 27 WTA nu se grăbește deloc să își găsească un nou colaborator.

Ion Țiriac a analizat situația Simonei Halep: „Nu trebuia să piardă definitiv pe hârtie, ultimul meci”

Ion Țiriac nu și-a pierdut deloc încrederea în forța Simonei Halep de a reveni în careul de ași al tenisului feminin și nu vede o problemă în faptul că cea mai bună jucătoare din România nu are antrenor:

„Halep e un fenomen, a fost nr. 1 mondial atât timp, eu nu am fost un fenomen, dar am fost de 2 ori în primii zece şi la simplu, nr 1 la dublu şi nu am avut antrenor în viaţa mea”.

Din punctul de vedere al lui Ion Țiriac, antrenorul nu poate face mare lucru în timpul meciurilor și doar Simona se poate scoate din acele situații dificile: „Antrenorul nu contează decât la antrenament pentru că în momentul în care ai intrat în acea cuşcă eşti singur”.

Ba mai mult, o comunicare deficitară sau un conflict cu antrenorul o poate debusola și mai mult pe teren: „În momentul în care ai început cu pumnul să te uiţi la echipă, la antrenor, ţi-ai pierdut concentraţia şi nu esti acolo”.

Ion Țiriac surprinde: „Halep se poate descurca foarte bine fără antrenor sau fără maseur sau preparator fizic”

Ion Țiriac e de părere că Simona Halep nu trebuie să fie dezamăgită de ultimele rezultate și să realizeze că a revenit după o pauză foarte lungă:

„Halep se poate descurca foarte bine fără antrenor sau fără maseur sau preparator fizic, cu singura condiție dacă e în stare în moralul ei să accepte că doi ani de zile a făcut aproape pauză din motive poate întemeiate şi să accepte că sunt alte jucătoare care ar putea să fie, aşa cum să accepte că nu trebuia să piardă definitiv pe hârtie, ultimul meci, nu ştiu ce s-a întâmplat”, a mai declarat Ion Țiriac potrivit .

Sfaturile lui Ilie Năstase pentru Simona Halep: „E mult mai importantă să fie odihnită și 100% la turneele mari”

Ilie Năstase crede că Simona Halep ar trebui să fie mai selectivă cu privire la turneele pe care le joacă și să își conserve energia pentru turneele importante: „Pentru Simona Halep nu mai contează locul în clasament! Dacă ai fost o dată numărul unu mondial nu mai contează pe ce poziție te afli acum! Eu cred că pentru ea e chiar mai bine! Când era numărul unu toate voiau să o bată pe ea!”.

„Nasty” e convins că Simona Halep ar avea rezultate mai bune cu o astfel de strategie și ar ține-o departe de accidentări: „Eu îmi doresc ca Simona să joace mai puține turnee mici, e mult mai important să fie odihnită și 100% la turneele mari. Eu n-aș juca turnee mici înaintea unui turneu de Grand Slam. Fiecare sportiv știe cum e mai bine”.

În cazul în care ar apărea noi accidentări, trebuie să nu forțeze revenirea, așa cum s-a întâmplat la Wimbledon anul trecut: „Ea trebuie să se odihnească puțin și să își ia mai mult timp după accidentări și să nu revină imediat dacă nu e complet refăcută. Asta e problema. Stai mai mult timp să îți revii, dar știi că nu te mai accidentezi!

