Ion Țiriac șochează: și-a luat un alt avion și a avut emoții la testul medical pentru a-l pilota! Cât a costat noua aeronavă: „L-aș vinde dacă doriți”

Ion Țiriac, fostul mare tenismen român, a reușit din nou să surprindă. Omul de afaceri a achiziționat un nou avion și a împărtășit aventurile sale din Dubai, unde a fost nevoit să-și reînnoiască documentele pentru a putea pilota.

Viața lui Ion Țiriac este cu adevărat fascinantă. După ce s-a retras din tenis, a reușit să-și construiască o avere impresionantă, iar investițiile sale din trecut continuă să-i aducă succes, făcându-l unul dintre cei mai bogați români.

Iubitor de mașini și avioane, deține colecții care ar face invidios pe oricine. Pilotarea aeronavelor sale este o activitate pe care o îndrăgește, iar el nu se sfiește să împărtășească cu alții noile sale achiziții.

Ion Țiriac: „Am un avion acum, care mă duce în momentul ăsta de aici la Beijing”

Recent, Ion Țiriac a adăugat o nouă bijuterie la colecția sa aviatică: un Bombardier Global 6000, cu o valoare de 60 de milioane de euro. Fostul mare tenismen a profitat de ocazie pentru a face o scurtă excursie în Dubai, unde a fost supus unor teste extreme necesare pentru obținerea documentelor de pilotare.

„Mi-am luat medicalul acum trei săptămâni. Acum zece zile am stat în cușcă cinci ore. În simulator la Dubai. Că nu mai fusesem de mult în simulator. În fiecare an trebuie să fac check right-ul, că altfel nu am voie. Și medicalul la șase luni. Cât am medicalul, n-am niciun fel de problemă.

N-ai cum, avioanele pe care eu le pilotez nu sunt single pilot. De exemplu, am un avion acum, care mă duce în momentul ăsta de aici la Beijing. De aici la Hong Kong. De aici la Singapore.

Dacă doriți să vă luați unul, eu am unul care e aproape nou. Am schimbat Global 5000 cu 6000. Care zboară o mie de mile mai mult, adică în loc de 11 ore jumate face 14 ore. Asta e aproape nou. L-aș vinde dacă doriți. Nou costă vreo 60 de milioane de euro!

Ăsta e un avion nou, 5000-ul. La 15 ani îl desface complet și îl pune înapoi să vadă dacă e ceva, nu știu ce. Iese avionul nou, zero. Un avion nou dacă vrei să-l vinzi nu iei 20 de milioane pe el!”, a declarat Ion Țiriac, conform .

. 22 de autoturisme au fost înmânate. Fostul mare tenismen a decis să păstreze și el una, semnată de cei care au urcat pe podium în capitala Franței.