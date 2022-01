O jurnalistă din Egipt, marea iubire a lui Ion Țiriac. I-a dăruit doi copii: „Îi sunt datoare pe atât de multe planuri...”

Este una dintre figurile marcante ale tenisului mondial și fericitul posesor al unei averi estimate la 1.6 miliarde de dolari, dar nu se poate declara pe deplin fericit. Când vine vorba despre dragoste, ghinioanele s-au ținut scai de Ion Țiriac: a ajuns o singură dată în fața altarului, dar mariajul a durat doar doi ani și, mai mult decât atât, statutul de mare iubire îi revine altei femei.

Sophie Ayad, despre viața cu Ion Țiriac. De ce îi va fi mereu recunoscător

În 1992, pe când locuia la Munchen, o prietenă comună i-a prezentat-o afaceristului român pe Sophie Ayad – o jurnalistă cu 28 de ani mai tânără – și de aici până la o poveste de dragoste demnă de peliculele hollywoodiene a mai fost doar un singur pas. Chiar dacă drumurile aveau să se despartă, nouă ani mai târziu, privind în urmă, pentru egipteanca născută în Germania nu poate fi vorba de regrete, ci doar recunoștință față de bărbatul căruia i-a dăruit doi copii, pe Karim şi .

„Îl iubesc pe Ion, nu este doar un tată grozav, ci și un prieten adevărat. Am avut momente dificile, chiar foarte dificile, dar el a fost mereu acolo pentru mine și cei trei copii ai mei. Relația cu Ion m-a influențat, absolut. Sunt puțini oameni la care mă uit, iar el a fost greu de înlocuit în orice fel…

Le datorez totul mai întâi tatălui meu și apoi lui Ion. Sunt cele mai influente două persoane din viața mea. Ion este una dintre cele mai strălucitoare minți pe care le-am putea întâlni și îi sunt datoare pe atât de multe planuri…

Nu știu dacă el a învățat ceva de la mine, dar sper că i-am adus oarecare fericire. Nu regret nimic. Totul se întâmplă cu un motiv. Regretul este pentru persoanele care renunță. Iar eu mă reinventez constant. Sau măcar încerc”, mărturisea Sophie Ayad în 2019, pentru .

S-a îndrăgostit de România: „Natură, cultură, mâncare bună”

În cei 9 ani de relație cu Ion Țiriac, jurnalista – care lucra pentru revista Bunte când s-au cunoscut – a ajuns să îndrăgească România. „Familie, frumusețe, natură, cultură și… mâncare bună!”, a fost scurta descriere atribuită țării noastre. Când vine vorba despre acel loc special pe care îl poate numi din toată inima „acasă”, gândul îi zboară, însă, tocmai peste Ocean.

„Cred că am fost într-adevăr foarte norocoasă în dragoste. Nimic nu durează pentru totdeauna, dar când am iubit, a fost din toată inima. Cred că puțini oameni experimentează iubirea așa cum am făcut-o eu. Deci sunt, de fapt, norocoasă.

Lucrez 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână. A fost foarte greu de când am ajuns în SUA ca să-mi pun pe picioare afacerea. Am luat-o de la capăt la 50 de ani, dar mă bucur.

Copiii mei îmi spun că ar trebui să învăț să fiu liberă duminica. Uneori, când totul în jurul meu mă înnebunește, fug pe plaja mea timp de o oră și înot. Acest lucru mă ajută să fac față. Iubesc natura. Statele Unite, asta e acasă acum”, a mai spus .

Deși este născută în Germania, anii copilăriei i-a petrecut la San Francisco și Paris, după care a absolvit Jurnalismul, Psihologia și Psiholingvistica, obținând de asemenea o diplomă de Master la Ludwig Maximilians Universitat din Munchen. De-a lungul carierei, aceasta a fost freelancer pentru ZDF și SAT 1 și editor pentru Focus, ca în 2015 să ajungă la Țiriac Holdings, în calitate de senior consultant.

Tot cu Țiriac a colaborat și pentru realizarea mai multor evenimente de caritate difuzate de posturile de televiziune din Germania, dar și din alte state ale lumii, cum s-a întâmplat în cazul „Night of the Stars”. În plan sentimental, dincolo de relația cu fostul tenismen mai este de notorietate doar scurta căsnicie cu un bărbat italian, căruia i-a dăruit o fiică, pe Jasmin.