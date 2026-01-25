Sport

Ion Țiriac știe cum ar putea România să devină o mare putere regională! Cât de important este sportul, de fapt, în opinia miliardarului

Ion Țiriac a vorbit despre modul în care România ar putea evolua la nivel de putere regională. Iar sportul joacă un rol mai important decât ar fi crezut oricine.
Valentina Vladoi
25.01.2026 | 09:15
Ion Tiriac stie cum ar putea Romania sa devina o mare putere regionala Cat de important este sportul de fapt in opinia miliardarului
Ion Țiriac, sfat pentru autoritățile din România. Sursă foto: Facebook
Ion Țiriac consideră că ar trebui să fie pus accentul pe anumite sectoare din România. Dacă acestea ar fi atât de importante, atunci țara noastră ar avea șansa să evolueze la nivel de putere regională.

Ion Țiriac, despre importanța sportului în România

Miliardarul e de părere că sportul este un aspect-cheie pe care România se poate baza. Acesta nu ar trebui să fie neglijat de statul român. Iar în aceeași categorie se încadrează educația, sănătatea și chiar și moralitatea.

Ion Țiriac a fost invitat la un podcast recent în care a adus în discuție acest subiect. Dacă autoritățile ar pune mai mult preț pe sport, spune el, atunci țara s-ar dezvolta cu mult.

Totodată, miliardarul e de părere că sportul ar trebui introdus în viața copiilor de la o vârstă fragedă. În acest mod, generații întregi ar putea înțelege din timp ce înseamnă moralitatea, educația, sănătatea, dar și disciplina.

„Sportul este o parte a sănătății, sportul este o parte a educației, a moralității și asta te învață sportul. Și sportul se învață la doi ani, trei ani, patru ani, cinci ani”, a declarat Ion Țiriac, la podcastul Școala Sportivă.

Sfatul lui Ion Țiriac pentru cei care vor să reușească în viață

Printre altele, miliardarul a venit și cu un sfat pentru cei care vor să reușească în viața. Ion Țiriac susține că e foarte important ca oricine să aprecieze ceea ce i se întâmplă, fie că vorbim de lucruri negative ori pozitive.

Miliardarul spune că în viața oricui sunt și momente tumultoase, nu doar momente frumoase. Este important însă ca toate să fie depășite. Evident, contează și munca pe care fiecare persoană în parte o depune.

„Dacă îți vezi lungul nasului și apreciezi ceea ce ți se întâmplă, atât lucrurile pozitive, cât și cele negative, acesta este tot secretul vieții. Niciodată nu există doar zile cu soare. Există și ploaie, și ger.

Niciodată să nu te aștepți că plouă din cer, de undeva. Ceea ce faci cu mâinile tale rămâne personal și bine făcut. Dacă aștepți pe altcineva să le facă pentru tine, n-o să ajungi nicăieri”, a spus Ion Țiriac, potrivit Digi Sport.

Miliardarul se declară mândru că este român

A muncit mult pentru tot ceea ce are acum și continuă să se mândrească cu țara sa. De altfel fostul mare tenismen recunoaște că de fiecare dată a fost mândru când a plecat în lume și a spus că este român.

Țiriac consideră că a fost într-adevăr, poate mai norocos decât alte persoane. Chiar și așa, a știut să muncească și de asemenea, a știut și cum să își ducă țelurile la un cu totul alt nivel.

„Am fost mai norocos ca alții. Mi-am făcut norocul și singur. M-am născut pe «Tache Ionescu», la numărul 3, la Brașov. S-ar putea întâmpla să îmi ofere cineva un alt pașaport onorific în ultimele… Dar tot român sunt. Tot cu pașaport român am trăit toată viața. Tot cu ăsta mă duc peste tot.”, a mai declarat Ion Țiriac, la podcastul Școala Sportivă.

Valentina Vladoi
