Ion Țiriac, succes uriaș în afaceri. A dat lovitura cu un contract încheiat cu cel mai mare operator de rețele de distribuție a energiei electrice din România

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Ion Țiriac are parte de un mare succes uriaș în afaceri. Celebrul afacerist are toate motivele să fie mândru, după ce a încheiat un contract extrem de avantajos cu cel mai mare operator de rețele de distribuție a energiei electrice din România. Despre ce firmă este vorba.

Ce contract major a semnat Ion Țiriac

Revista Forbes estimează că are o avere de 2,3 miliarde de dolari. Fostul mare tenismen a descoperit rețeta secretă în ceea ce privește afacerile, Ion Țiriac (87 ani) având mai multe businessuri în diferite domenii de activitate. aviație, sport și asigurări.

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Portofoliul afaceristului este unul complex. Datorită încasărilor sale record . Acesta i-a fost înmânat Zeiței de la Montreal la 50 de ani de la Jocurile Olimpice, unde a strălucit și a luat prima notă de 10 din istoria gimnasticii.

În plus, de curând a semnat un contract notabil. Fostul sportiv a reușit să ajungă la o înțelegere cu o companie importantă din țara noastră. Potrivit , prin intermediul Allianz-Țiriac Asigurări a obținut un contract pentru servicii de asigurare voluntară de sănătate destinate angajaților. E vorba de 13.100 de persoane.

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Tranzacția are în centrul atenției cel mai mare operator de rețele de distribuție a energiei electrice din România. Mai exact, este vorba de DEER care aparține grupului Electrica SA. Înțelegerea dintre Ion Țiriac și firmă are o valabilitate de 2 ani și a fost semnată contra sumei de 12,82 milioane de lei. În schimb, contractul de asigurare este estimat la 14,7 milioane de lei.

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Beneficiile contractului încheiat de Ion Țiriac

Sursa menționată mai arată faptul că valoarea estimată a contractului a fost calculată pe baza unei prime anuale. Aceasta este de 1,122 lei per angajat, echivalentul a aproximativ 220 de euro, la un curs valutar de 5,1 lei/euro. Ion Țiriac s-a gândit la toate aspectele când a semnat înțelegerea care are mai multe beneficii pentru angajați.

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Viitorii asigurați au parte de spitalizare în unități medicale private și publice. De asemenea, asigurarea medicală include acoperire pentru afecțiuni oncologice și acces la o rețea de clinici partenere cu decontare directă. Allianz Țiriac Asigurări colaborează cu 1.200 de clinici, la nivel național și în București.

Tranzacția prevede ca polițele să fie emise sub formă de polițe de grup pentru angajații DEER. Acestea urmează a fi disponibile pentru oamenii care lucrează în ariile operaționale din Transilvania Sud, Transilvania Nord și Muntenia Nord. DEER a mai transmis că finanțarea este asigurată integral din surse proprii.

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În altă ordine de idei, Allianz-Țiriac Asigurări este parte a grupului financiar Allianz. Mai mult decât atât, reprezintă al doilea asigurător local după nivelul primelor subscrise în anul 2025. Pe de altă parte, DEER este cel mai mare distribuitor de profil din țară, acoperind la momentul actual 18 județe, adică peste 40% din teritoriul României. Acoperă peste 97.000 kmp.