Ion Țiriac, verdict clar după ce a văzut-o pe Simona Halep la Hong Kong: ”Îi trebuie cel puțin 50 de meciuri”

După ce a fost , omul de afaceri a fost prezent la deschiderea unui turneu de hochei pentru copii la Patinoarul Allianz-Țiriac Arena de la Otopeni.

Cum a reacționat Ion Țiriac după revenirea Simonei Halep pe teren

Analizând situația în care se află Simona Halep la acest moment, Ion Țiriac a venit cu un verdict teribil. El consideră că sportiva are nevoie de 50 de meciuri în circuitul WTA pentru a-și recăpăta forma.

Omul de afaceri l-a dat ca exemplu pe fostul tenismen argentinian Guillermo Vilas, despre care a spus că a avut nevoie de un an pentru a reveni la nivel înalt după ce a făcut o pauză de doar două luni.

”Eu nu pot să spun direct din experiența mea. După 59 de partide din luna mai până în luna decembrie câștigate, toate turneele câștigate, inclusiv French Open și US Open, un singur meci pierdut de Vilas la Wimbledon în 1977 și a luat două luni de vacanță.

Mai și înota, mai și fugea în acest timp, dar i-a trebuit un an și ceva ca să îl aduc măcar aproape de nivelul la care a fost. Era destul de în vârstă, avea 30 și ceva de ani. După părerea mea, îți trebuie cel puțin 50 de meciuri, cu calificări, cu tot, ca să recapeți forma. Simona, dacă asta își dorește, asta să facă”, a declarat Țiriac.

Ce spus Năstase de revenirea Simonei Halep

Simona Halep s-a întors în circuit la turneul WTA 125 de la Hong Kong și a obținut prima sa victorie după ce i-a fost redusă suspendarea pentru dopaj. Ea a învins-o în primul tur pe Arina Rodionova, pentru ca apoi .

Marele tenismen Ilie Năstase a vorbit pentru FANATIK despre revenirea lui Halep și este de părere că , dar și de dueluri cu jucătoare de top.

”Ea are nevoie să joace cel puțin cât a stat pe bară ca să își poată reveni 100%. Și în plus, are nevoie de meciuri cu jucătoare puternice, să joace la turnee importante”, a afirmat Năstase, pentru FANATIK.

Pentru Simona Halep urmează ca în perioada 28 octombrie – 3 noiembrie să joace la turneul WTA 250 de la Hong Kong și , alături de echipa sa.