Ionel Arsene, baronul de Neamţ condamnat în România, s-a predat în Italia. El are de executat 6 ani şi 8 luni de închisoare

Ionel Arsene, dat în urmărire pe data de 10 martie, după ce , a mers alături de avocații săi la Poliția din Bari, unde s-a predat. Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ a fost reținut de autorități.

Ionel Arsene era dat în urmărire generală

Ionel Arsene a fugit în Italia cu câteva săptămâni înainte de a primi condamnarea definitivă. Ulterior, după sentinţă, pe numele său a fost . El a fost condamnat de Curtea de Apel Braşov, care a dispus şi confiscarea sumelor de 80.000 de euro și 150.000 de lei.

ADVERTISEMENT

Prefectul judeţului Neamţ, Vasile-Adrian Niţă a anunţat în data de 16 martie că a semnat ordinul privind încetarea mandatului lui Ionel Arsene de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ. În primă instanță, Ionel Arsene primise o pedeapsă la 8 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de influență.

În urma condamnării, Ionel Arsene nu are mai are dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a alege şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de a exercita atribuţii de conducere în cadrul vreunui partid, formaţiune sau alianţă politică din România pe o perioadă de cinci ani după ce execută condamnarea.

ADVERTISEMENT

Italia, la fel ca și Grecia, e una dintre țările care de obicei refuză extrădarea, considerând că România e o țară care persecută politic fugarii și care i-ar pedepsi în mod exagerat în cazul unei repatrieri. În aceste condiţii, deşi s-a predat autorităţilor italiene, este posibil ca Ionel Arsene să nu fie extrădat.

În plus, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ are şi cetăţenie italiană şi rezidenţă în peninsulă. Acum, instanţa din Bari urmează să judece acest mandat și să decidă dacă Ionel Arsene dacă vă aștepta decizia de extrădare în stare de arest preventiv sau dacă va fi plasat în arest la domiciliu sau sub control judiciar.

ADVERTISEMENT

Potrivit unui referat DNA, Ionel Arsene a fost denunţat în 2017 de fostul primar al municipiului Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan “Pinalti”. Procurorii spun că, în 2013, pe vremea când Arsene era deputat și președinte PSD Neamț, el ar fi primit o sumă de bani de la un martor în schimbul promisiunii de a interveni la Agenția Națională Anticorupție.

Ionel Arsene a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în anul 2018, pentru trafic de influenţă, infracţiune săvârşită în 2013, în perioada când acesta era deputat. Conform DNA, în cursul anului 2013, Ionel Arsene, în calitate de deputat şi preşedinte al organizaţiei judeţene Neamţ a PSD, ar fi primit de la o persoană (martor în cauză) suma de 100.000 euro.

ADVERTISEMENT

În schimbul acestor bani el trebuia să-şi folosească influenţa, pe care a lăsat să se creadă că o are, asupra unor persoane din conducerea Agenţiei Naţionale de Integritate, în scopul de a se constata nerespectarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în cazul unei persoane care, la acea vreme, avea funcţie de conducere în administraţia locală.