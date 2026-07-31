Sport

Ionel Culina, în stare de șoc după moartea bunului său prieten în accidentul cumplit al lui Dinamo 2: „Tremură mâinile, tremură și picioarele”

Echipa secundă a lui Dinamo a fost implicată într-un grav accident auto vineri, 31 iulie, în urma căruia Constantin Covaciu, maseurul echipei, a decedat. Ionel Culina, ofițerul de presă al „câinilor”, a reacționat imediat.
Mihai Dragomir
31.07.2026 | 12:05
Ionel Culina in stare de soc dupa moartea bunului sau prieten in accidentul cumplit al lui Dinamo 2 Tremura mainile tremura si picioarele
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Ionel Culina, sfâșiat de moartea lui Constantin Covaciu în accidentul auto al echipei secunde a lui Dinamo. Foto: Colaj FANATIK.
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O nouă tragedie s-a abătut asupra familiei Dinamo. Echipa secundă a „câinilor” a suferit un grav accident auto în dimineața zilei de 31 iulie. Maseurul Constantin Covaciu și-a pierdut viața. Ionel Culina, ofițerul de presă al clubului, a reacționat imediat. Mesaj plin de durere din partea oficialului dinamovist.

Ionel Culina, reacție sfâșietoare după moartea maseurului Constantin Covaciu în accidentul echipei secunde a lui Dinamo

Veste tristă pentru fotbalul românesc, dar mai ales pentru clubul Dinamo, după ce echipa secundă a bucureștenilor a suferit un grav accident auto. Deși medicii și pompierii au acționat imediat după tragedie, viața lui Constantin Covaciu nu a mai putut fi salvată. 

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La scurt timp după aflarea veștii, Ionel Culina a reacționat pe pagina personală. Ofițerul de presă al lui Dinamo, singurul club din lume cu doi fotbaliști decedați pe teren, a fost șocat de faptul că membrul din staff-ul echipei a plecat dintre noi într-un mod atât de tragic și brusc. „Tremură mâinile, tremură și picioarele dinamoviștilor pe care le-ai masat o viață întreagă, Gogule! Mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru culorile clubului, Constantin Covaciu. Dumnezeu să te odihnească!”, a scris oficialul dinamovist în mediul online.

Cine a fost Constantin Covaciu, de fapt

Din informațiile obținute de FANATIK, Gogu Covaciu stătea în dreapta șoferului. Cel din urmă nu avea legături cu clubul din Capitală, fiind doar responsabilul de transportarea echipei prin intermediul mijlocului de transport închiriat. Constantin Covaciu a activat ca fotbalist în trecut. El a jucat fotbal la Sportul Studențesc, într-o echipă în care se mai aflau la acea vreme Marcel Coraș și Mihail Marian.

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Daniel Covaciu, fiul fostului fotbalist „Gogu” Covaciu, și-a început activitatea la Academia Dinamo, a făcut pasul la formația secundă a clubului, iar de câțiva ani are rolul de maseur la rândul său. Constantin Covaciu s-a aflat în staff-ul primei echipe din „Ștefan cel Mare” când Ovidiu Burcă era ultima dată antrenor al echipei. El a părăsit acest rol odată cu venirea croatului Zeljko Kopic, continuându-și însă activitatea la echipa secundă.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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