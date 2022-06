Ionel Dănciulescu a fost condamnat! Fostul atacant dinamovist, pedeapsă de un an și o lună închisoare

nu va merge însă după gratii, pentru că judecătorii au hotărât să îi amâne executare pedepsei.

Ionel Dănciulescu, condamnat la închisoare. Fostul atacant al lui Dinamo a condus în stare de ebrietate

În urmă cu doi ani, „Corbul” a fost prins de sub influența alcoolului la volanul mașinii sale pe bd. Magheru din București. Legiștii au stabilit atunci că alcoolemia în sânge a era de 1.98 la mie.

Pentru săvârșirea acestei fapte, Ionel Dănciulescu va trebui să presteze 40 de zile de muncă în folosul comunității, la arhiepiscopia Bucureștiului sau la Direcţia pentru Protecția Copilului.

„Decizia penală nr. 753/A din data de 10.06.2022 – În temeiul art.421 pct.2 lit.a din Codul de procedură penală, admite apelul declarat de inculpatul DĂNCIULESCU IONEL-DANIEL împotriva Sentinței penale nr.67 din data de 07 februarie 2022, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București în Dosarul nr.40697/299/2021. Desființează, în parte, sentința penală apelată și, în fond, rejudecând:

În temeiul art.396 alin.4 din Codul de procedură penală rap. la art.83 din Codul penal, stabilește în sarcina inculpatului DĂNCIULESCU IONEL-DANIEL pedeapsa de 1 an și o lună închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului (fapta din data de 11 iunie 2020), prevăzută de art.336 alin.1 din Codul penal cu aplic. art.396 alin.10 din Codul de procedură penală. În temeiul art.83 și art.84 din Codul penal, dispune amânarea aplicării pedepsei de 1 an și o lună închisoare, pe un termen de supraveghere de 2 ani, calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În temeiul art.85 alin.1 din Codul penal, pe durata acestui termen, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune București, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În temeiul art.85 alin.2 lit.b din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 40 de zile, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 6 sau Arhiepiscopiei Bucureștilor, astfel cum se va stabili de către consilierul de probațiune.

Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.88 din Codul penal, referitoare la cazurile de revocare a amânării aplicării pedepsei și consecințelor acesteia. Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate. În temeiul art.275 alin.3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea apelului rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunțată astăzi, 10 iunie 2022, prin punerea hotărârii redactate la dispoziția inculpatului și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței.



Document: Hotarâre 753/2022 10.06.2022”, este soluția pe scurt a Curții de Apel București.

„N-aveți ce să îmi faceți”

Fostul atacant a fost oprit de polițiști în urmă cu aproape doi ani, pe 15 iunie 2020, în jurul orei 23:10. „Danciu-Gol” conducea în stare de ebrietate și a avut un comporament recalcitrant la adresa forțelor de ordine.

„A fost extrem de recalcitrant. Le-a zis agentilor sa-si vada de treaba lor fiindca isi vor pierde locul de munca. N-a vrut in prima faza sa sufle, s-a eschivat, a scos chiar o sticla cu alcool si a luat o gura din ea spunandu-le ca nu au ce sa-i faca”, au declarat sursele .