Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”

În 2002, la doar câteva luni după ce a fost transferat de Dinamo de la Steaua, Ionel Dănciulescu a fost implicat într-un accident, plonjând cu mașina în Lacul Morii. Fostul mare fotbalist a vorbit despre această situație extrem de neplăcută la emisiunea FANATIK DINAMO.

Ionel Dănciulescu, perioadă cumplită după revenirea la Dinamo

Accidentul s-a produs într-un context dificil din punct de vedere sportiv pentru Ionel Dănciulescu. În ianuarie 2002, atacantul revenea la Dinamo, fiind transferat chiar de la marea rivală Steaua. În următoarele luni, acesta a fost contestat într-un mod extrem de dur de fanii „câinilor”, pentru perioada petrecută la gruparea „roș-albastră”.

„Starea mea mentală nu era una foarte bună. Să te înjure tot stadionul, să te huiduie. N-aveam prestațiile cele mai bune, nu aveam cum, nu puteam să mă concentrez pe fotbal. Era un meci cu Farul, eram titular, prin minutul 46 sau 47, domnul profesor Ion Marin m-a scos. Nu m-a scos la pauză, m-a scos după câteva minute. Atunci, am clacat. Mă simțeam ca un străin. Câștigam meciurile, colegii sărbătoreau alături de galerie, iar eu stăteam la jumătatea terenului, cât mai departe, pentru că nu puteam să fiu acolo. Mă simțeam ca un paria, un respins”, a afirmat , în exclusivitate pentru FANATIK.

Cum a plonjat Ionel Dănciulescu cu Jeep-ul în Lacul Morii

Apoi, fostul mare fotbalist a vorbit despre circumstanțele în care s-a produs nefericitul eveniment. „Atunci s-a întâmplat chestia asta. Era ploaie, aveam cuplate doar cauciurile din spate de la Jeep, erau foarte tocite, nu erau schimbate de vreo patru ani de zile, am mers cu viteză, am pus frână la un moment dat și de atunci nu mai știu absolut nimic.

Direct în Lacul Morii. Pe mine m-a salvat mașina. Cum a zis și Mister Dinu, ‘Tu te-ai născut a doua oară’. Dacă mașina nu era atât de grea… M-am dus 40-50 de metri în aer, mașina nu s-a rostogolit absolut deloc, pentru că era foarte grea și a căzut pe roți. Eu în acel moment m-am speriat, nu știu să înot. Am văzut apă, m-am speriat, m-am aruncat și după aceea m-am pus pe mașină.

Eu nu știam cât e apa, a fost până la geamul mașinii. (n.r. ce ți-a trecut prin cap când ai ajuns la spital?) Că am comis-o. Mi-am dat seama că am făcut o prostie mai mare decât mine. Greșelile tinereții. Am avut noroc, nu am pățit absolut nimic", a spus Ionel Dănciulescu