Ionel Dănciulescu a simţit de două zile eliminarea lui Steliano Filip în Dinamo – FCSB 0-1: “E mai agresiv”

Steliano Filip a fost eroul negativ din Dinamo – FCSB 0-1, după ce fundaşul stânga a fost eliminat în minutul 79 al meciului. Ionel Dănciulescu a simţit, cu două zile înainte, că fotbalistul revenit în iarnă la echipă va primi cartonaş roşu.

Invitat la emisiunea Super Avancronica de la Digi Sport, cu două zile înainte de Dinamo – FCSB 0-1, Ionel Dănciulescu a simţit că Steliano Filip va fi eliminat în timpul derby-ului.

Ionel Dănciulescu a simţit de două zile eliminarea lui Steliano Filip în Dinamo – FCSB 0-1

“Steliano e mai agresiv în meciurile cu FCSB”, a spus Ionel Dănciulescu, fiind argumentul lui pentru cei care îşi doreau să mizeze pe jucătorul care ar putea să primească cartonaş roşu în derby.

Pe lângă această predicţie, fostul fotbalist şi oficial al “câinilor” a mizat că Florin Tănase va marca în derby, ceea ce s-a şi întâmplat. Atacantul FCSB a deschis scorul în minutul 8 şi i-a adus liderului cele trei puncte.

După două predicţii foarte bune, Ionel Dănciulescu a mizat şi pe posibilul autor al golului pentru Dinamo. Danciu a mers pe mâna lui Deian Sorescu, însă această variantă nu i-a mai ieşit.

Ce a spus Steliano Filip după ce a fost eliminat

Steliano Filip a fost eliminat în minutul 79, după ce a văzut al doilea cartonaş galben pentru un fault la Ante Vukusic. La finalul partidei, fundaşul stânga de 26 de ani a susţinut că a primit prea uşor cartonaşul roşu.

“Mi-am dorit foarte mult, dar din păcate am luat acest cartonaș roșu și sunt dezamăgit, pentru că eu consider că l-am luat prea ușor, dar e tardiv și nu mai are rost să mai vorbesc despre acest lucru. 11 la 11 nu cred că au fost net superiori.

Ne așteaptă un meci dificil la Craiova, nu ne gândim încă, dar vrem să îi eliminăm din Cupă. Trebuie să mergem înainte, pentru că în trei zile avem meci și e important ca noi să adunăm puncte. La fiecare meci îmi doresc.

E clar, cu Steaua, fiind cel mai important meci al sezonului, nu doar eu, ci toată echipa își dorește să câștigăm. Din păcate, am luat un gol destul de ușor și în rest, nu pot să zic că au meritat victoria”, a declarat Steliano Filip.

