Ionel Dănciulescu a trădat Craiova şi a semnat cu Dinamo! Povestea transferului şi primul salariu încasat în Ştefan cel Mare

Ionel Dănciulescu se numără printre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo, fiind pe locul 2 atât în clasamentul prezențelor, cu 355, cât și în cel al golurilor marcate, cu 152. Legendarul atacant a vorbit la emisiunea FANATIK DINAMO despre prima perioadă petrecută în tricoul „roș-alb”.

Primul gol al lui Ionel Dănciulescu în prima ligă – contra lui Dinamo!

Ionel Dănciulescu a debutat în prima divizie în 1993, la vârsta de doar 16 ani, în tricoul celor de la Electroputere Craiova, iar primul său gol la acest nivel a sosit chiar într-o partidă contra lui Dinamo, încheiată la egalitate, 2-2. „Primul gol a fost împotriva lui Dinamo, în poarta lui Florin Prunea, mai nou, ‘Hanțu’ ”, a afirmat, râzând, Ionel Dănciulescu.

Echipele de start pentru meciul Electroputere Craiova – Dinamo 2-2, în care Ionel Dănciulescu a marcat primul său gol în Liga 1:

Electroputere Craiova: David – Popescu, Matei, Mohora, Nanu – Paraschiv (Tudor), Dudan, Calafeteanu, Zamfir – Năstăsie (Dănciulescu 56), Albeanu

Dinamo: Prunea – Kadar, Mihali (Pușcaș 46), Grozavu, M. Pană – C. Pană, Militaru, Constantinovici, Tănase – Savu, Demollari (Năstase 87)

Ce a făcut Ionel Dănciulescu cu primul salariu încasat de la Dinamo? Poveste fabuloasă

Fostul mare atacant a vorbit apoi despre primul salariu încasat de la Dinamo și despre modul în care l-a ajutat Leo Grozavu, tehnicianul . „Leo Grozavu a fost colegul meu de cameră, când am venit prima dată la Dinamo. (n.r. mai știi ce ai făcut după ce ai luat primii bani?) Mi-am cumpărat haine și am rămas fără bani. I-am zis Leo, ‘Dă-mi și mie, te rog frumos, 100 de dolari, că am rămas fără niciun ban’. Venisem și eu de la Craiova, trebuia să îmi iau niște haine, niște adidași.

Primul meu salariu la Dinamo a fost în jur de 10.000 de dolari pe an. Am avut și o clauză în primul an, de 15.000 de dolari, dacă marchez 15 goluri. Câte goluri am marcat în primul sezon? 14! Am fost la limită”, a declarat Ionel Dănciulescu la FANATIK DINAMO, emisiune moderată de Cristi Coste.

Cum a „trădat” Ionel Dănciulescu Universitatea Craiova pentru a semna cu Dinamo

În 1995, Electroputere Craiova a retrogradat în divizia secundă, iar „Danciu-gol” a fost dorit de mai multe formații importante din prima ligă, printre care Dinamo și Universitatea Craiova. Fostul internațional a dezvăluit de ce a ales să semneze cu gruparea „roș-albă”. „Primul care a venit la Slatina a fost domnul Mircea Stoenescu (n.r. fost jucător și președinte la Dinamo), Dumnezeu să-l odihnească, țin minte și acum că avea un ‘Break’ vișiniu, ei au fost primii care m-au contactat. Jucasem barajul la Brașov de rămânere în prima divizie, pe care-l pierdusem cu Electroputere împotriva lui Poli Iași.

Am avut 2-0, ne-au egalat pe final și am pierdut la ’11 metri’. Eram atât de supărat, ‘Ce fac, o să rămân în Liga 2?’. Era o situație incertă. După care au venit cei de la Dinamo, dar nu am semnat absolut nimic la momentul respectiv, era o discuție de principiu. Le-am promis că o să semnez cu ei, după care au venit cei de la Universitatea Craiova, dar la mine cuvântul e cuvânt. Cred că am luat, la momentul respectiv, decizia cea mai bună pentru mine. Cluburile s-au înțeles, nu știu pentru ce sumă”, a spus .

Ce a declarat Ionel Dănciulescu despre impactul cu vestiarul lui Dinamo

Fostul mare atacant a vorbit și despre primele sale luni la Dinamo: „(n.r. ai debutat la Dinamo într-un meci de Cupă UEFA, 0-1 cu Levski) Am ieșit destul de repede, m-am accidentat. (n.r primul gol la Dinamo a fost într-un 3-1 cu FC Brașov) Am intrat pe parcurs. În momentul acela nu jucam atacant, jucam în banda stângă, aveam viteză atunci.

(n.r. care a fost prima ta senzație când ai ajuns în vestiarul lui Dinamo?) Mă uitam cu admirație la jucătorii respectivi, Prunea, Dănuț Lupu, Mateuț, Kadar, Moga, numai când vedeam frumusețea aia de echipament, la ‘Electro’ eram obișnuit cu trei culori de șapte feluri”.