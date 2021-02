Ionel Dănciulescu, actor în cel mai tensionat derby. I-a luat trofeul nașului Lăcătuș: „Cea mai mare presiune!” Exclusiv

Ionel Dănciulescu a vorbit despre meciul în care i-a luat titlul nașului Marius Lăcătuș ca despre cea mai tensionată partidă din cariera sa de fotbalist.

FANATIK a stat de vorbă cu doi dintre jucătorii care și-au lăsat definitiv amprenta asupra „Unicului derby”, Dinamo – Steaua: Jean Vlădoiu și Ionel Dănciulescu.

Ionel Dănciulescu este „omul-Derby de România” și a povestit momentul în care i-a luat șansa singurului titlu ca antrenor lui Marius Lăcătuș, după ce a înscris în 2008 în meciul câștigat cu 2-1.

Ionel Dănciulescu, despre derby-ul în care i-a luat titlul nașului său, Marius Lăcătuș

Vreau să vorbim în special despre derby-ul câștigat în fața nașului tău, Marius Lăcătuș…

– Da, e un derby mai special. Am câștigat cu 2-1 în 2008 și i-am oprit din drumul spre titlu. Nu avea nicio legătură relația mea de familie cu Marius Lăcătuș. Eu eram la Dinamo și mă interesa doar să câștige echipa. A fost meciul cu cea mai mare presiune pe care am simțit-o eu.

Mulți vorbesc fără să știe despre acel moment! Cristi Borcea nu ne-a acuzat atunci de nimic. Erau doar zvonuri! Nici faptul că m-am certat cu Marius Lăcătuș nu e adevărat. Sau că nu am vorbit o săptămână. E adevărat, nu am vorbit înainte de meci și nici la scurt timp după partidă, dar nici vorbă de certuri cu nașul sau cu nașa! Am vorbit la câteva zile după meci cu Lăcătuș, dar am vorbit de noi, nu de meci! Repet, nu e nimic adevărat.

„E cea mai frumoasă amintire din „Unicul Derby!”

Cel mai frumos derby în tricoul lui Dinamo?

– Cred că e cea mai frumoasă amintire din derby-ul cu Steaua și atunci când i-am bătut în Ghencea cu o zi înainte de Paște cu 4-2! Cu siguranță și pentru suporterii dinamoviști! Și bineînțeles meciul din 2008.

Cea mai tristă amintire?

Pfoa! Au fost multe. Dar așa e când dai totul când intri pe teren și pierzi. Dezamăgirea e mare. Nu sunt numai lucruri pozitive și frumoase în derby. Au fost foarte multe! Finala Cupei României de la Brașov din 2011. Sincer au fost foarte multe!

Ionel Dănciulescu: „E un moment special când joci primul Steaua – Dinamo!”

Cel mai frumos derby la Steaua?

– Nici nu știu… primul derby cred. E un moment special când joci primul Steaua – Dinamo din viața ta! Primul meci atunci când m-am întors în țară în 1998. Cred că acela a fost.

Sunt unul dintre puținii jucători care au jucat la cele mai importante echipe din România și am făcut-o cu succes. Nimeni nu o să poată să îmi ia asta niciodată!

Eu nu m-am dezis niciodată de perioada Steaua și nici nu o să fac! FCSB sau Steaua cum se spunea în acea perioadă! Eu am fost și voi rămâne dinamovist până la moarte.

Dănciulescu a trecut prin momente grele când a venit de la Steaua la Dinamo: „Au fost probleme!”

A fost un moment dificil când ai venit de la Steaua la Dinamo?

– Sincer, da! Au fost probleme. Atunci eram și eu tânăr și am făcut anumite greșeli. Mi-a părut rău! Cu semnele către peluză, mai multe… Au fost niște lucruri pe care chiar le-am regretat! Le-am pus pe seama tinereții, a faptului că nu am fost matur și am greșit. Am cerut iertare la acel moment, dar sunt lucruri care se întâmplă. Până la urmă cel mai important este că le-am demonstrat tuturor că tot ceea ce am făcut pe teren și în afara terenului pentru Dinamo am făcut-o din suflet. Am fost dedicat în totalitate și sunt în continuare și în aceste momente.

E un sentiment ciudat că ai înscris în derby mai multe goluri împotriva lui Dinamo?

– Nu am de ce! Așa a fost să fie. Eu mi-am făcut doar datoria de fotbalist. Așa a fost să fie istoria! Nu a fost vina nimănui. Eu am încercat să fiu același oriunde am fost. Nimeni nu mi-a reproșat niciodată că am mai multe goluri pentru Steaua în „Unicul Derby”! Sunt meciuri speciale cu multe momente tensionate, dueluri aprige cu fundașii. Amintiri unice…

Crezi că poate Dinamo să facă o surpriză în meciul de miercuri?

– În derby tot timpul e posibil orice. Chiar nu contează poziția în clasament sau situația financiară sau ale probleme! Nici măcar forma de moment a jucătorilor. Sunt două echipe care sunt în formă. Steaua arată foarte bine de la mijloc în sus . Foarte bine! Dar și Dinamo poate să câștige.

E păcat că nu au alături suporterii. Ei aduc acum cel mai mare aport la club. Ăsta e un mare, mare impediment! Cu suporterii în spate echipa are o șansă în plus, dar chiar și așa, Dinamo are palmares pozitiv în ultimii ani în meciurile cu Steaua. Și aici au dat o mână de ajutor și suporterii, care au umplut de fiecare dată Arena Națională! Se poate întâmpla orice în acest meci.

Ionel Dănciulescu: „Dinamo – FCSB rămâne un derby!”

– Eu cred că în continuare că este „Unicul Derby” și așa va fi întotdeauna! Părerea mea. Vreau să le mulțumesc suporterilor și sunt de admirat pentru că sunt singurii care încearcă să susțină echipa asta. Eu sper până în ultima clipă că vor reuși să salveze acest club.

E păcat de ce se întâmplă. Acolo sunt niște lupte mai vechi, nu ale spaniolilor pentru că ei nu știau prea multe. Nu mă cunoșteau pe mine sau…Eu am plecat și asta e. Mergem înainte. Mai am de primit și eu niște bani de la Dinamo. Eu întotdeauna am gândit cu sufletul la Dinamo, ultimul lucru la care m-am gândit a fost partea financiară. Niciodată! Și lumea care mă cunoaște, conducătorii și toți cei care au fost la Dinamo știu asta. Aștept, dar nu a fost niciodată vorba de o sumă de 7000-8000 de euro. E o sumă mult mai mică. Mult, mult!

Mesaj pentru suporterii lui Dinamo: „DDB FOREVER!”

Un mesaj pentru suporterii lui Dinamo înainte de derby?

– În viața asta mai avem ceva de făcut: să batem Steaua! Dinamo nu moare: DDB FOREVER! Asta e tot ce trebuie să le spun.

Pentru jucători?

– Îi felicit pentru tot ceea ce fac la Dinamo, că sunt acolo în această situație extrem de grea. Au demonstrat că au mare caracter! E foarte important asta. Restul au plecat și vor și bani. Trebuie admirați și o victorie cu Steaua e ca și când câștigi campionatul!

Îmi doresc să văd cât mai curând un Dinamo – Steaua pe noul stadion din Ștefan cel Mare, plin cu suporteri. E cel mai frumos vis! Pentru asta luptăm acum la CS Dinamo și toată suflarea dinamovistă, inclusiv cei de la minister. Mare păcat! Eu sper să se facă mai repede de trei-patru ani! Până nu văd primul buldozer nu mai cred absolut nimic!