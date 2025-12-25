Ionel Dănciulescu, coșmar după transferul de la Steaua la Dinamo: “Am fost inconștient! A fost cea mai dificilă perioadă a carierei mele”

ADVERTISEMENT

După anii de glorie petrecuți la Steaua, Ionel Dănciulescu a ales să se întoarcă la Dinamo. La ”FANATIK Dinamo”, el a recunoscut că decizia pe care a luat-o la acel moment a fost una inconștientă.

Ionel Dănciulescu a trăit în teroare după transferul de la Steaua la Dinamo

Fostul internațional a povestit că a avut parte de o primire de groază din partea fanilor la revenirea la Dinamo. Suporterii nu au putut să treacă peste ”trădarea” de a alege Steaua în 1997 și a avut nevoie de aproape doi ani pentru a fi din nou acceptat în ”Groapă”.

ADVERTISEMENT

”Ce înseamnă să fi imatur. Trebuie să fi atent la orice gest, la orice propoziție, pentru că lucrurile sunt foarte sensibile. Și atunci, în momentul ăla, erau foarte sensibile. După 4 ani și jumătate m-am întors la Dinamo.

Atunci am fost puțin inconștient, nu credeam că o să trăiesc aproape doi ani ceea ce am trăit la momentul respectiv. Nu credeam că ura asta putea să fie dusă la cotele cele mai mari. Am zis: ‘O să mă duc, o să joc, o să dau goluri, o să fie bine, totul o să vină de la sine’. Nu a fost așa.

ADVERTISEMENT

A fost cea mai dificilă perioadă din cariera mea și pe fondul greșelilor inerente vârstei pe care eu le-am făcut la momentul respectiv. Dacă aveam 25-26-27 de ani, cu siguranță m-aș fi comportat altcumva. Așa a fost să fie”, a declarat Dănciulescu, la .

ADVERTISEMENT

Nu a mai crezut că va reveni vreodată la Dinamo

Acum în vârstă de 48 de ani, fostul atacant a fost convins în momentul în care a semnat cu Steaua că nu se va mai întoarce niciodată la Dinamo și de aceea a făcut anumite gesturi în derby-uri care i-a înfuriat pe fanii ”câinilor”.

”Totul a pornit de la gesturile pe care eu le făceam (n.r. – după ce marca pentru Steaua în derby-urile cu Dinamo), dar în mintea mea nu concepeam că mă voi mai reîntoarce vreodată la Dinamo. În cel mai rău caz mă duceam la altă echipă sau mă duceam afară. De aia spun că trebuie să fi foarte atent la ceea ce vorbești, la orice gest, la orice mișcare.

ADVERTISEMENT

Nu eram matur la momentul respectiv, nu avea experiența necesară de a gestiona situațiile astea grele care erau la momentul respectiv. Mi-am făcut și cu mâna mea într-o oarecare măsură”, a mai spus Ionel Dănciulescu, la ”FANATIK Dinamo”.

De ce a refuzat Ionel Dănciulescu să meargă la Universitatea Craiova

Născut la Slatina, Ionel Dănciulescu a început fotbalul de performanță la Electroputere Craiova. După ce formația olteană a retrogradat în divizia secundă a ales să vină la Dinamo, .

”Primul care a venit la Slatina a fost domnul Mircea Stoenescu (n.r. – fost jucător și președinte la Dinamo), Dumnezeu să-l odihnească, țin minte și acum că avea un ‘Break’ vișiniu, ei au fost primii care m-au contactat. Jucasem barajul la Brașov de rămânere în prima divizie, pe care-l pierdusem cu Electroputere împotriva lui Poli Iași.

Am avut 2-0, ne-au egalat pe final și am pierdut la ’11 metri’. Eram atât de supărat, ‘Ce fac, o să rămân în Liga 2?’. Era o situație incertă. După care au venit cei de la Dinamo, dar nu am semnat absolut nimic la momentul respectiv, era o discuție de principiu.

Le-am promis că o să semnez cu ei, după care au venit cei de la Universitatea Craiova, dar la mine cuvântul e cuvânt. Cred că am luat, la momentul respectiv, decizia cea mai bună pentru mine. Cluburile s-au înțeles, nu știu pentru ce sumă”, a mărturisit el, la ”FANATIK Dinamo”.