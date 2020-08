Ionel Dănciulescu dezvăluie de unde a început declinul lui Dinamo: ”Îndepărtarea lui Rednic, principala cauză”

Directorul sportiv al clubului Dinamo București, Ionel Dănciulescu, a dezvăluit de unde a început declinul ”câinilor”, care au fost la un pas de retrogradarea în Liga 2.

FRF a stabilit, joi, că ediţia 2020/2021 a campionatului intern va avea 16 echipe, în loc de 14, astfel că nu va retrograda direct nicio formaţie din primul eşalon, așa cum FANATIK a anunțat încă din 25 iulie.

În urma acestei decizii, Dinamo a scăpat de retrogradare, iar Chindia Târgoviște, ocupanta ultimului loc din Casa Pariurilor Liga 1, va disputa un meci de baraj cu CS Mioveni, locul 3 în Liga 2.

Declinul lui Dinamo prin ochii lui Ionel Dănciulescu

”Tot acest sezon a fost de coșmar. Nereușit din toate punctele de vedere. Odată cu începutul de sezon, cu îndepărtarea lui Mircea Rednic. E principala cauză care a dus la începutul declinului nostru în acest sezon”, a declarat Ionel Dănciulescu despre declinul lui Dinamo.

”Sunt convins că lucrurile n-ar fi ajuns în această situație. Acest sezon a fost plin numai de eșecuri, de lucruri negative. O parte din vină o are și conducerea administrativă, e o vină pe care trebuie să și-o asume toată lumea”, a spus Danciu la Digi Sport Special.

”Cel mai important este că am reușit să salvăm Dinamo. Sper să învățăm din greșelile trecutului. Nu cred că a fost o decizie special făcută pentru Dinamo. Noi mai aveam de disputat cinci partide”, a mai afirmat Ionel Dănciulescu.

”Probabil nu am fi câștigat toate aceste meciuri, dar am fi făcut un anumit punctaj și am fi reușit să ne salvăm până la urmă. Mă gândesc că a fost o decizie corectă. Nu există un temei legal să retrogradezi o echipă care nu are același număr de meciuri ca celelalte competitoare”, a încheiat oficialul dinamovist.

Suporterii echipei Dinamo București au avut un mesaj incisiv după ce echipa a rămas în Casa Pariurilor Liga 1, ca urmare a deciziei FRF și le-au transmis un avertisment oficialilor de la CFR Cluj.

Bogdan Bălănescu, preşedintele lui Dinamo, plănuieşte să se retragă de la clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare. El ar urma să demisioneze săptămâna viitoare. Demisia lui Bălănescu ar putea fi cauzată de atacurile venite în direcţia lui de-a lungul timpului. Cel mai recent dintre ele îi aparţine lui Mircea Rednic, la finalul partidelor din ultima etapă.

