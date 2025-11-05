Sport

Ionel Dănciulescu, dezvăluiri tulburătoare despre situaţia lui Cornel Dinu! Drama prin care trece legenda lui Dinamo. “Nu mai vrea să dialogheze cu nimeni!”

Ionel Dănciulescu a vorbit despre situația dificilă în care se află Cornel Dinu. Află cum se simte fostul mare fotbalist, antrenor și oficial, care se confruntă cu probleme grave de sănătate.
Bogdan Mariș
05.11.2025 | 09:45
Ionel Dănciulescu a vorbit despre situația dificilă în care se află fostul său antrenor, Cornel Dinu. FOTO: colaj Fanatik
Ionel Dănciulescu are o relație specială cu fostul său antrenor, Cornel Dinu, un nume uriaș din istoria clubului Dinamo. Din nefericire, fostul mare fotbalist și antrenor se confruntă cu o depresie puternică și nu și-a părăsit domiciliul de mult timp, singura excepție fiind vizitele la spital.

Prezent în studioul emisiunii FANATIK DINAMO, Ionel Dănciulescu a dezvăluit că nu a mai vorbit în ultima perioadă cu Cornel Dinu. „Nu am mai vorbit în ultimul timp cu dânsul. Aveam și am în continuare o relație specială cu domnia sa, a fost un om care m-a ajutat enorm.

Am stat foarte mult de vorbă cu dânsul. Acum, în ultimul timp, e mai greu să dai de el. Au fost la el și domnul Mircea Lucescu, și Cristi Borcea, toată lumea… nu vrea pur și simplu să dialogheze. Din păcate, dânsul nu înțelege că aceste lucruri l-ar ajuta enorm, dacă ar putea să iasă, să mai dialogheze cu oamenii”, a afirmat fostul mare atacant.

Ce a declarat Cornel Dinu despre starea sa de sănătate

Cornel Dinu a intervenit prin telefon la ediția din 12 august a FANATIK DINAMO și a vorbit despre situația cumplită în care se află. „Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Nu e rău, dar asta e viața. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, trei luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme pe care le am. Face foarte bine (n.r. ieșitul la aer), dar eu nu mai am chef.

Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă. Practic sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua. A fost Mircea Lucescu zilele trecute pe la mine în vizită să mă vadă, să mă invite chiar să mergem la un meci, Rapid cu Botoșani. Dar prefer să stau cu câinii mei”, a declarat „Procurorul” la emisiunea moderată de Cristi Coste.

