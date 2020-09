Ionel Dănciulescu, dezvăluiri uluitoare: „Am jucat în blaturi!“. Acuze dure la adresa șefilor lui Dinamo

Ionel Dănciulescu a dat cărţile pe faţă şi a povestit situaţia lui la Dinamo. Cum a lucrat, ce influenţă avea în club, de ce a plecat, dar şi ce salariu a avut în Ştefan cel Mare.

Fostul atacant a fost îndepărtat de la club din funcţia de director sportiv după venirea investitorilor spanioli. În locul lui a fost numit Rufo Collado, un apropiat al lui Pablo Cortacero.

Ionel Dănciulescu este unul dintre simbolurile clubului Dinamo. Ca jucător, este al doilea marcator al echipei din toate timpurile, iar după retragere a activat ca director sportiv.

Dănciulescu: „Spaniolii au crezut că eu sunt vinovat“

Ionel Dăciulescu a încercat să explice motivele pentu care a fost dat afară de la Dinamo. El crede că principalul motiv pentru care a fost îndepărtat este funcţia pe care a ocupat-o, care în Spania are altă greutate în cadrul unui club.

„Spaniolii sunt obișnuiți ca lucrurile să se facă pe modelul din Spania. Adică directorul sportiv să facă transferurile, să aducă jucătorii, antrenorul. La noi directorul sportiv e doar o funcție de decor. De transferuri se ocupă președinții și anumiți oameni de pe lângă echipă.

Spaniolii probabil au rămas cu impresia că eu am făcut totul la echipă și că eu sunt vinovat. Afară, directorul sportiv face 90% din chestiuni, dar probabil că eu am fost vinovat pentru parcursul ăsta prost al lui Dinamo din ultimul an și-a trebuit să plec.

Nu vreau să dau absolut niciun nume. Dar sunt oameni care au stat în umbră tot timpul, spun că nu fac absolut nimic, dar de fapt decid soarta unei echipe, decid transferuri, decid bunul mers al lucrurilor la echipă“, i-a mărturisit Ionel Dănciulescu lui Ovidiu Ioniţoaia într-un interviu pentru GSP.

Totodată, fostul atacant a explicat că rolul lui la Dinamo a fost mult mai mic decât ce scria în fişa postului, pentru că nu era consultat în privinţa multor decizii.

„În puține momente mă băgau în seamă. Eu eram bun doar la acțiuni de marketing. Mă duceam unde era nevoie. Eu mă duceam 500 de km să vând imaginea lui Dinamo și să duc cadouri. N-am refuzat niciodată. Cum nu i-am refuzat nici pe suporteri în acțiunile lor. Am făcut totul pentru Dinamo cu sufletul deschis, cu dragoste. Și o să o fac în continuare chiar dacă nu mai sunt la echipă“, a recunoscut Dănciulescu.

Dănciulescu: „Cei de la Dinamo mi-au controlat telefonul“

Mai mult, colaborarea lui cu una dintre televiziunile de sport l-a băgat în colimatorul şefilor şi a fost tratatat ca un spion al presei.

„Odată i-a ajuns (n.r. – lui Ionuţ Negoiţă) la urechi că eu sunt omul presei, că eu dau transferurile. Eu mă duceam la emisiune la Digi și oamenii mă puneau în fața faptului împlinit. Îmi ziceau nume de jucători pe care eu nu-i știam. Dar ei ca să mă denigreze, asta se practică în România, spuneau despre mine că dau la presă.

Cei de la Dinamo mi-au controlat telefonul. Telefonul! Mi-au controlat telefonul! Cu cine am vorbit, lista de apeluri. Nu au găsit nimic. Mi-au luat listing-ul de la telefon și mi-au verificat tot. N-au găsit nimic. Lucrurile astea erau făcute să dea bine în fața șefului!“, a mai spus fost atacant.

Două blaturi, unul cu Dinamo şi unul cu Steaua

Ionel Dănciulescu a răspuns şi întrebărilor legate de perioada lui de fotbalist. A recunoscut faptul că a luat parte la două meciuri aranjate, câte unul la Dinamo şi Steaua.

„Au fost două meciuri trucate! Doar două… Ambele în România, în străinătate nu am de unde să știu. Unul la Dinamo, unul la Steaua. Erau meciuri care nu influențau clasamentul, dar trebuia să facem egal“, a mărturisit fostul dinamovist.

„Meciul cu Lazio… rămâne una dintre cele mai mari decepții din viața mea. Să joci trei reprize din patru la un nivel bun împotriva lui Lazio și să nu reușești să te califici. Și de acolo probabil lucrurile s-au rupt pentru Dinamo. Sper că nu a fost ceva necurat! A fost și o anchetă a DNA-ului. Eu n-am simțit nimic“.