Ionel Dănciulescu, dur cu FCSB: „Ai nevoie de un antrenor cu personalitate!”

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Va mai dura, cu siguranță, până când apele se vor liniști la FCSB, după eliminarea rușinoasă din Conference League, contra letonilor de la Auda. De la suporteri la Gigi Becali, dar și de la analiști sportivi sau rivali, nimeni nu a apreciat această umilință.

Ionel Dănciulescu, legenda celor de la Dinamo și Steaua, crede că FCSB are nevoie de un antrenor cu „personalitate”

Cert că Ionel Dănciulescu, legenda celor de la Dinamo și Steaua, Pune întreaga situație pe umerii lui Gigi Becali, care nu acceptă să aibă la echipă un antrenor cu personalitate. Partea bună? FCSB se va putea concentra acum strict la campionat și Cupă.

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Primul „test” pentru FCSB după eșecul din Letonia va fi luni, 3 august de la ora 21:30, contra Farului Constanța. Dănciulescu crede că echipa bucureșteană are nevoie urgentă de un antrenor cu personalitate, care să se impună în vestiar.

„E un vid de putere acolo, la FCSB. Ai nevoie de un antrenor cu personalitate. Baciu mi-a fost coechipier (n.r. la Steaua, actuala FCSB) și am avut momente frumoase împreună, dar e clar o problemă și la el. Probabil mai are nevoie de timp pentru a-și impune ideile tactice. Se vede un haos în jocul FCSB-ului”, a declarat Ionel Dănciulescu la

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Mai mult, fostul fotbalist ajuns analist sportiv crede că prestația celor de la FSCB nu inspiră siguranță. „ Sunt foarte multe greșeli, jucători sub potențialul lor, în condițiile în care nici sezonul trecut echipa nu s-a ridicat constant la un anumit nivel și a mai scăderi. Cred că și plecarea lui Olaru a destabilizat echipa”, a adăugat fostul atacant.

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Nu au scăpat de critici nici cei de la Universitatea Craiova, formație care s-a lăudat cu mai multe transferuri în această vară, dar care a fost eliminată de bulgarii de la Levski Sofia. Ce-i drept, o formație de asemenea valoroasă, dar care nu era văzută mare favorită la calificare în fața oltenilor.

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„Sunt jucători despre care s-au spus că sunt cei mai buni. Și la Universitatea Craiova s-a spus la fel, dar nu am văzut nimic. Poate o vor face pe viitor, dar deocamdată nu au făcut diferența”, a completat Dănciulescu.

Ce transferuri a realizat Universitatea Craiova în vara acestui an?

Universitatea Craiova i-a transferat în această vară pe Răzvan Sava (portar / Udinese / 2,5 milioane de euro), Ronaldo Webster (fundaș dreapta / Shkendija – Macedonia de Nord / 400.000 de euro), Alexandru Maxim (portar / FCSB / transfer gratuit), Heriberto Tavares (extremă / Maccabi Netanya / transfer gratuit), Simon Elisor (atacant / Famalicao / 1,5 milioane de euro).

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Ce transferuri a realizat FCSB în vara acestui an?

Cât despre cei de la FCSB, bucureștenii i-au transferat pe Ronny Labonne (fundaș dreapta / Caen / 100.000 de euro), Eddy Gnahore (mijlocaș defensiv / Dinamo / liber de contract), Aymen Boutoutaou (extremă / Sochaux / 1,3 milioane de euro), Luca Stancu (fundaș lateral / Hermannstadt / liber de contract), Dylan Batubinsika (fundaș central / Larisa / liber de contract).