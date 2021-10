Ionel Dănciulescu explică de ce nu s-a întors la Dinamo: „Nu a fost ceva concret!”

Fostul jucător și oficial al „câinilor” a recunoscut că a avut o discuție cu Mircea Rednic, dar care nu s-a concretizat, oferta fiind făcută pe loc, fără a fi discutată mai amănunțit.

Ionel Dănciulescu a precizat că nu a fost vorba despre o problemă din punct de vedere financiar, dar ar fi vrut să cunoască mai multe detalii despre fișa postului, dar și să se simtă dorit cu adevărat înapoi la club.

Ionel Dănciulescu explică de ce nu s-a întors la Dinamo

Ionel Dănciulescu a explicat de ce nu , deși a fost : „Eu am spus că sunt angrenat într-un proiect, nu am discutat nimic concret cu nimeni de la Dinamo.

Când ești dorit cu adevărat, trebuie să-l vezi și într-o altă măsură. Eu am fost întotdeauna lângă Dinamo, am fost și la bine și la greu. Am stat 7-8 ani de zile în toate pozițiile, pe sume modice și cred că am demonstrat că sunt lângă echipă”.

„La plecare, când am terminat discuția cu Mircea Rednic, i-am spus să vorbească cu domnul Mureșan și discutăm mai departe, dar eu nu am refuzat niciodată Dinamo.

Nu a fost ceva concret. Sunt mandatat să spun suma, dar nu e numai suma, trebuie să ai și o fișă a postului. Nu a fost clar, a fost doar o discuție de tipul îți dau suma asta și vii, ești de acord?”, a mai spus Ionel Dănciulescu, la TV DigiSport.

„Nu se rezumă totul la bani!”

și a precizat că nu din cauza banilor a refuzat Dinamo, „Danciu” spunând că și-ar fi dorit să se simtă cu adevărat dorit la echipă:

„Nu se rezumă totul la bani, eu sunt atent și la alte aspecte și nu pot să accept doar dintr-o discuție. Nu e vorba de bani, e vorba despre mai multe lucruri acumulate în timp, i-am spus lui Mircea Rednic și m-a înțeles”.

„Cu domnul Mureșan am vorbit o singură dată la telefonul lui Matei, directorul de acum de la club. Dar eu știu că atunci când dorești pe cineva cu adevărat, faci altfel… nu vreau să mai vorbesc în plus, închei subiectul.

Eu am ajutat clubul în situația complicată”, a mai spus Ionel Dănciulescu.