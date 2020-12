Ionel Dănciulescu, ironic la adresa spaniolilor de la Dinamo: „Dacă nu erau filmaţi, luau şi dezinfectantul“

Problemele de la Dinamo par să nu se mai sfârşească. Chiar dacă echipa a legat două rezultate bune, banii lipsesc în continuare, iar Ionel Dănciulescu i-a ironizat pe spanioli că ar lua tot de la club, inclusiv dezinfectantul, dacă ar putea.

Şi Gică Mihali, antrenorul echipei U18 a „câinilor“, s-a plâns de situaţia sa. N-a fost plătit de când s-a schimbat conducerea şi se teme de falimentul clubului.

Neplătiţi de trei luni sunt şi fotbaliştii, care sunt pe punctul de a depune memorii. Şi antrenorul Cosmin Contra este pe picior de plecare şi crede că, dacă jucătorii vor merge la Lausanne, clubul Dinamo este în pericol.

Ionel Dănciulescu, despre spaniolii de la Dinamo: „Sunt nişte impostori“

„Eu sunt angajat la echipa de 18 ani. Să știți că și la noi sunt probleme foarte mari. Eu nu m-am dus să depun memoriu și văd că tot aștept. Am muncit trei luni jumătate la echipa de juniori, niciun ban. Nu știu ce se întâmplă, este foarte complicat.

Și acum este un domn care este prezent la fiecare antrenament. Eu aș fi fost foarte bucuros dacă ne aduceau mingi, atât! Am întrebat un spaniol care vine și se ocupa de noi: ‘Domnule, în Spania sunt plătiți antrenorii? Eu nu am primit niciun ban de trei luni jumătate!’

Mi-a spus așa: ‘Lucrați în continuare ca niște profesioniști, dacă nu, plecați!’. E foarte greu să mai ai încredere în acești oameni.

Eu, când am auzit că vin domnii ăștia, am vorbit cu Contra… am zis că sunt oameni serioși. Mă gândeam că se bazează ei pe ceva, să aduci așa jucători, cu 30 de mii de euro, nu cred că se poate așa ceva. Cum suntem respectați foștii jucători? Ce înseamnă asta? Ar fi grav de tot dacă ajungem în faliment. Nu m-am gândit niciodată la lucrul asta“, a declarat Gică Mihali la Digisport.

Răspunsul a venit din partea lui Ionel Dănciulescu: „Sunt niște impostori, nici nu mai trebuie să vorbim despre asta. Eu sper să nu distrugă acest brand uriaș pentru România“.

Iar la vederea unor imagini dintr-o conferinţă de presă susţinută de Pablo Cortacero, fostul atacant nu s-a sfiit să îi ironizeze pe noii acţionari ai lui Dinamo: „L-am văzut că folosea dezinfectant, dacă nu erau camerele pe el, l-ar fi luat și pe ăla. Antrenorul de portari a fost prieten în școală cu Cortacero. Rufo Collado era vânzător de ceva, nu știu ce vindea. Ăștia sunt profesioniști?“

