Ionel Dănciulescu, replică acidă pentru Andrei Nicolescu: ”Pe mine doar suporterii pot să mă judece”. Exclusiv

Administratorul special al ”câinilor” a avut o intervenție la FANATIK SUPERLIGA în care a negat o posibilă venire a lui Claudiu Niculescu și a avut un la adresa lui Dănciulescu.

Andrei Nicolescu a primit o replică dură din partea lui Ionel Dănciulescu

Totul a pornit de la faptul că înaintea meciului tur al barajului de menținere/promovare în SuperLiga, Ionel Dănciulescu i-a cerut demisia lui Andrei Nicolescu și antrenorului Zeljko Kopic, pe care de faptul că Dinamo a ajuns să tremure pentru salvarea de la retrogradare.

”L-am văzut și pe Dănciulescu ieri, era deja vehement și dăduse verdictul cu ce trebuie făcut. Sunt foarte multe voci care pot să spună orice. Este cel mai direct atac și trebuie să îl remarc, dar este părerea lui. Ar fi fost mai bine ca toți cei care sunt super vehemenți să fi ajutat clubul când avea nevoie”, a fost reacția administratorului special, la FANATIK SUPERLIGA.

Însă, Ionel Dănciulescu nu a rămas pasiv la atacul venit din partea lui Andrei Nicolescu și în exclusivitate pentru FANATIK i-a dat o replică virulentă în care i-a transmis că nu poate fi judecat decât de suporterii dinamoviști.

”Cred că prin ceea ce am făcut la Dinamo mi-am câștigat dreptul sa am și eu o opinie. Am exprimat o părere pe care o păstrez. Bravo lor că salvează echipa de la retrogradare, dar noi am fost obișnuiți cu altceva la Dinamo, eu și colegii mei de generație!

Nu mă simt vizat de vreun atac al lui Andrei Nicolescu, pe mine doar suporterii pot să mă judece, să analizeze ei dacă am contribuit la Dinamo ca jucător și în perioada în care am fost în conducere!”, a declarat fostul atacant, pentru FANATIK.

Și Ioan Andone cere schimbări la Dinamo

Însă, nu numai Ionel Dănciulescu a vorbit despre faptul că la Dinamo se impun schimbări. Fostul jucător și antrenor al ”câinilor”, și l-a propus pentru acest post pe Claudiu Niculescu.

”Toată lumea discută despre ce se poate face ca Dinamo să facă față. Antrenor, după care o selecție și în general să aducă jucători români. În trecut, la Dinamo au reușit foștii jucători. Claudiu Niculescu ar fi bun ca antrenor dintre foștii jucători”, a afirmat Andone, după victoria lui Dinamo din turul barajului cu Csikszereda, scor 2-0.

Rămas liber de contract după despărțirea de CSC Șelimbăr, , în ciuda faptului că acum 6 ani a fost demis după doar 2 meciuri. Cu toate acestea, fostul atacant a recunoscut că nu a fost contact de nimeni din cadrul clubului din Ștefan cel Mare.