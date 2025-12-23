Ionel Dănciulescu, sechestrat în Turcia: “Am fost forţat să plec! Başkanul ne-a luat paşapoartele”

ADVERTISEMENT

În 1997, Ionel Dănciulescu o părăsea pe Dinamo pentru a semna cu Altay Izmir, formație din prima ligă a Turciei. Prima experiență în străinătate a celebrului atacant nu a fost însă una pozitivă, iar acesta a vorbit la FANATIK DINAMO despre perioada petrecută în „Țara Semilunii”.

Cum a ajuns Ionel Dănciulescu în Turcia

Ionel Dănciulescu avea 20 de ani în momentul în care a părăsit-o pentru prima dată pe Dinamo, pentru a semna cu gruparea turcă Altay Izmir. Fostul mare atacant a vorbit despre experiența din Super Lig, unde a reușit să marcheze un gol în 7 partide. „Am plecat destul de tânăr, poate am fost puțin imatur. Avusesem două sezoane bune la Dinamo, eram un jucător important la echipa națională de tineret, dar nu eram pregătit să fac pasul într-un campionat precum al Turciei, care nu era unul simplu.

ADVERTISEMENT

Când nu pleci cu inima deschisă, nu au cum să îți iasă lucrurile atât de bine. Mai mult am fost forțat să plec, era și o sumă de bani, vreo 400.000 de dolari la vremea respectivă pentru mine și Marius Coporan. Am ajuns acolo, am încercat, dar nu m-am adaptat. Orașul, Izmir, era superb. Am avut vreo 7 meciuri și un gol, cu Beșiktaș.

Cu Fenerbahce am făcut penalty, dar am pierdut 2-1, Sabin Ilie a dat unul dintre goluri. Jucam pe Stadionul Olimpic din Izmir, cred că erau vreo 70.000 de spectatori, doar 5.000 țineau cu noi, restul cu Fenerbahce, deși jucam acasă. Nu am fost destul de matur și nu am avut răbdare cu mine, dar poate dacă aș fi rămas, aș fi avut alte perspective”, a declarat , în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ionel Dănciulescu, „sechestrat” în Turcia

În momentul în care a dorit să părăsească gruparea, fostul internațional român a fost blocat de cei din conducere. Într-un final, acesta s-a întors în România, însă nu la Dinamo, ci la marea rivală Steaua. „Nu am mai vrut să stau. Bașkanul de acolo era foarte supărat din acest motiv, pur și simplu nu mai jucam, eram nemulțumit și la un moment dat ne-au luat pașapoartele, mie și lui Coporan.

ADVERTISEMENT

Au spus ‘Vă dăm drumul dacă găsiți un club care să plătească suma de bani pe care noi am dat-o pentru voi’. Singurii care au plătit la momentul respectiv au fost cei de la Steaua, Dinamo nu avea bani”, a afirmat fostul internațional român, care .