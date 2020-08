Ionel Dănciulescu ştie de ce a fost demis de la Dinamo: „Nu am fost un tip care să spună ce vor șefii să audă“

După cumpărarea clubului Dinamo de către spanioli, Ionel Dănciulescu a fost dat afară de la club, iar în locul lui, pe postul de director sportiv, a fost numit Rufo Collado, un apropiat al lui Pablo Cortacero, noul investitor dinamovist.

Dănciulescu a declarat că se aştepta să fie demis de la Dinamo, odată cu schimbarea conducerii, pentru că nu era pe placul unor persoane care au rămas în club.

Noii investitori i-au prelungit contractul lui Mulţescu şi au spus că îşi doresc ca fostele glorii să facă parte din noul proiect, dar Dănciulescu nu a fost inclus.

Ionel Dănciulescu: „Am spus adevărul. Lucrul acesta deranjează“

Fostul atacant a povestit la Digisport că nu a fost prima dată când s-a încercat îndepărtarea lui de la Dinamo, dar cu schimbarea acţionariatului a devenit mai uşoară mişcarea.

„Eu știu de ce. E o chestie care s-a întâmplat și în trecut. Sunt anumite persoane care au dorit îndepărtarea mea. Într-o oarecare măsură le-a fost teamă de reacția suporterilor, dar acum, venind acționarii noi, a fost mult mai ușor.

Sunt un tip care nu am tăcut, am spus adevărul, nu am mințit. Lucrul acesta deranjează. Nu am fost nici un tip care să spună ce vor șefii să audă. N-am vrut să spun că am participat la anumite lucruri la care nu am participat. Nu pot să mint, să spun că am transferat jucătorul respectiv, iar eu să aflu din presă sau de la tv“, a precizat Dănciulescu.

Mesajul de despărţire al lui Dănciulescu: „Dinamo, vei rămâne în sufletul meu“

Fostul atacant, antrenor şi director sportiv al lui Dinamo şi-a anunţat plecarea de la clubul alb-roşu printr-un mesaj pe reţelele de socializare:

„Îmi plânge inima, DINAMO, dar tu vei rămâne în sufletul meu!

M-am despărțit astăzi de DINAMO după mulţi ani în care m-am dedicat în totalitate pentru culorile clubului, indiferent că am fost atacant, antrenor (vreo câteva etape) sau conducător pe banca echipei.

Nu vreau să spun cuvinte mari, vreau doar să le mulțumesc tuturor celor cu care am lucrat zi de zi pentru cea mai frumoasă echipă din România: DINAMO.

Poate că nu am fost cel mai bun, nu am reușit să mă ridic la nivelul suporterilor, unici în România, dar am făcut totul cu pasiune și devotament pentru DINAMO.

Îmi plânge inima când scriu pe telefon aceste cuvinte, dar sunt mândru că fac parte din istoria clubului DINAMO“, a scris „Danciu“.