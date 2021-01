Ionel Gane, anunţ disperat despre situaţia de la Dinamo: “Va fi foarte grav”

Situația dezastruoasă de la Dinamo din punct de vedere financiar continuă. Antrenorul ”câinilor” anunță că la club nu a ajuns niciun ban până în acest moment. Pablo Cortacero doar a promis că va aduce bani la echipă, dar aceștia întârzâie să apară.

Spaniolii le-au dat și o veste bună jucătorilor de la Dinamo. Până vineri, fotbaliștii ar trebui să încaseze unu sau chiar două salarii restante. Fotbaliștii de la Dinamo sunt extrem de supărați din cauza situației de la club. Ionel Gane și ceilalți oameni de la Dinamo nu cred în promisiunile făcute de spanioli.

Cortacero îi asigurase pe dinamoviști că își vor primi bani până în Sărbători, însă promisiunile nu au fost respectate. În schimb, la Dinamo au ajuns banii pentru vizita medicală și testele pentru coronavirus.

”Nu a venit niciun ban până acum”, anunță antrenorul lui Dinamo

La echipa din Ștefan cel Mare se anunță noi plecări. Fotbaliștii de la Dinamo au depus memorii. Antrenorul e îngrijorat din cauza faptului că nu crede că la Dinamo vor mai putea fi aduși jucători în condițiile care sunt la echipă.

”Nu a venit niciun ban până acum. Aşa cum am terminat anul, la fel l-am şi început, doar cu promisiuni. Au spus că până vineri vor fi plătite unul sau două salarii. Am avut o întâlnire cu Dorin Şerdean şi Cornel Ţălnar.

Dacă nu vin banii nici vineri va fi foarte grav. Băieţii sunt foarte supăraţi, lucrurile nu pot continua aşa. Le-am spus în faţă că nu credem. A fost josnic ce a făcut Pablo Cortacero. O bătaie de joc. A spus că va plăti banii până de Sărbători, nu s-a întâmplat nimic. Banii pentru vizita medicală şi testele COVID-19 au fost plătiţi.

La Dinamo se anunță noi plecări

Avem strictul necesar la Săftica, dar am înţeles că vor mai fi angajaţi care vor pleca. Ei au mai primit bani, nu s-a întâmplat ca la jucători. Jucătorii au depus memorii şi au trimis notificări. E foarte greu să mai aduci pe cineva acum, mai ales la situaţia de aici”, a declarat Ionel Gane în cadrul emisiunii Fotbal Club de la Digi Sport.

Dinamoviștii au primit și vești bune după ce Ante Puljic și Diego Fabbrini au semnat noi înțelegeri cu trupa din Ștefan cel Mare, aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate. Dinamo se află pe locul 11 în clasament, cu 16 puncte acumulate după 15 etape. În runda următoare, ”câinii” o vor întâlni pe FC Hermannstadt, pe 13 ianuarie.

Sergiu Hanca, fost fotbalist la Dinamo, crede că echipa din București va ajunge în faliment. Hanca evoluează în acest moment la MKS Cracovia. ”Mai am prieteni, foşti colegi cu care vorbesc. E trist şi nu doar din ce vorbesc cu ei, ci din ce am văzut când am fost acolo. Sincer, chiar e trist. Înainte luam totul mai în glumă, mai în serios, râdeam, făceam caterincă ‘Jucaţi de la 11 anul viitor’. Acum cred că o să joace de la 11”, a declarat Sergiu Hanca.

