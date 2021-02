Ionel Gane, descumpănit după dezastrul Dinamo – Viitorul 0-5: „Ar trebui să ne fie rușine tuturor”

Dinamo a fost învinsă cu 5-0 de Viitorul Constanța pe teren propriu și se îndreaptă vertiginos către locurile retrogradabile din Liga 1. Antrenorul Ionel Gane a vorbit după umilința din „Groapă”.

Ionel Gane a vorbit despre problemele echipei sale și s-a plâns atât de lipsa totală de eficiență a atacului, cât și de problemele mari din defensivă.

El a anunțat că singurul mod prin care dinamoviștii mai pot spăla rușinea este un parcurs impecabil în Cupa României, acolo unde vor juca joi, cu Dunărea Călărași, în sferturi.

Ionel Gane, după Dinamo – Viitorul 0-5: „Ofensiv, punem puține probleme. Dar și defensiv stăm prost”

Antrenorul lui Dinamo, Ionel Gane, este total dezamăgit de evoluția jucătorilor săi și nu știe ce îi rezervă viitorul, după înfrângerea cu 0-5 în fața echipei lui Mircea Rednic.

Antrenorul a vorbit despre posibilitatea de a pleca de la Dinamo, echipă al cărei antrenor principal a ajuns după ce Cosmin Contra, cel căruia îi era antrenor secund, a decis să nu mai continue.

„A fost un meci de coșmar. Am făcut greșeli foarte mari, am început meciul foarte prost cu greșeli individuale. Când e scorul 0-3 la pauză, e greu să revii în joc. Am avut o răbufnire de orgoliu în primele minute de după pauză, dar degeaba. E un meci de coșmar, pe care trebuie să îl uităm.

Ofensiv, punem puține probleme, dar și defensiv stăm prost. Ăsta-i adevărul. E un moment delicat, cel mai greu de când sunt aici. Venim după cinci meciuri în care am luat un singur punct. Situația e destul de grea și pentru următoarele meciuri. Am avut o discuție și cu jucătorii în vestiar. O să vedem.

E o umilință, dar e fotbal, trebuie să înțelegem. Am spus că trebuie să ne fie rușine tuturor. Am fost mai uniți în noiembrie și decembrie, când problemele au fost mai mari. Iar acum, când și suporterii au făcut eforturi fantastice și lucrurile sunt mai bine, am arătat foarte rău

Nu știu ce se întâmplă, nu eu decid. Eu am spus că voi rămâne atât timp cât se poate. Vom vedea. Nu s-a simțit bine Morsay, a avut amețeli la pauză. L-am văzut mai bine după meci. Nu cred că e ceva grav.

Suferim mult la capitolul ofensiv, nu reușim să dăm gol, ne creăm puține ocazii. Cu toate acestea, primim prea multe goluri la începutul meciurilor pe greșeli individuale. Pierdem marcajul, luăm gol din corner. Când adversarul are 2, 3-0… E greu. Trebuie să ne reculegem. Urmează meciul din Cupă de la Călărași, decisiv pentru calificarea în semifinale”, a spus Jerry Gane la Digisport.

Cea mai drastică înfrângere pe teren propriu din istoria clubului

Dinamo a mai pierdut cu 0-5 pe teren propriu doar în 31 mai 1986, atunci când Sportul Studențesc învingea o echipă a lui Mircea Lucescu aflată în apropierea liderului Steaua și care tocmai îi învinsese pe roș-albaștri cu 2-1.

În ultimii ani, după ce clubul a fost preluat de Ionuț Negoiță, iar mai apoi de absenții spanioli conduși de Pablo Cortacero, Dinamo a început să își obișnuiască fanii cu scoruri catastrofale. Inclusiv contra Viitorului, Dinamo a mai primit de două ori cinci goluri.

Ultimul astfel de dezastru pentru alb-roșii a fost în prima etapă a sezonului 2019-2020, atunci când Viitorul îi învingea cu 5-0 pe elevii lui Eugen Neagoe pe terenul de la Ovidiu.